Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türk arama kurtarma ekipleri 10 yaşındaki Halef için Suriye'de! Yüzmek için girip kayboldu...

Türk arama kurtarma ekipleri 10 yaşındaki Halef için Suriye'de! Yüzmek için girip kayboldu...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suriye, Tel Abyad, Barış Pınarı Harekatı, Arama Kurtarma, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde yüzmek için girdiği nehirde boğulan 10 yaşındaki Menaf el-Halef'e ulaşmak için Türkiye'den itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'de Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Hamam Türkmen köyünden 10 yaşındaki Menaf el-Halef, yüzmek için girdiği el-Belih Nehri'nde kayboldu.

Türk arama kurtarma ekipleri 10 yaşındaki Halef için Suriye'de! Yüzmek için girip kayboldu... - 1. Resim

TÜRK ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE

Halef'in cansız bedenine ulaşılması için Türkiye’den itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.

Kurtarma ekipleri, Halef'e ulaşabilmek için nehir boyunca arama çalışmalarına başladı.

Tel Abyad'a bağlı Hamam Türkmen köyünden 10 yaşındaki Menaf el-Halef, yüzmek için girdiği El-Belih Nehri'nde dün kaybolmuştu.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dünyanın en zengini ama prefabrik evde yaşıyor! Elon Musk'ın sıra dışı hayatı ve harcamalarıOkan Buruk'tan maç sonu itiraf: Önemsemiyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyanın en zengini ama prefabrik evde yaşıyor! Elon Musk'ın sıra dışı hayatı ve harcamaları - YaşamDünyanın en zengini ama prefabrik evde yaşıyor!'Hayatım' dediği 150 eser bir gecede yok oldu! İranlı ressam 5 yıllık emeğinin peşinde - Yaşam'Hayatım' dediği 150 eser bir gecede yok oldu!Amasya'da soğan bereketi! Üretimi rekor kırdı, fiyatı 7 aydır değişmedi - YaşamÜretimi rekor kırdı ama fiyatı 7 aydır değişmediAdana'da yağışlar son 52 yılın en düşük seviyesine geriledi - YaşamAdana'da yağışlar son 52 yılın en düşük seviyesine gerilediKazan dairesinden dünya şampiyonluğuna: Lisede kurulan robotik takımı ödülleri topladı! - YaşamOkulun kazan dairesinden dünya şampiyonluğunaNe bahçe var ne toprak! 40 metrekarelik alanda 750 bitkiyle geleceğe umut oldular - YaşamNe bahçe var ne toprak! 40 metrekarelik alanda 750 bitkiyle geleceğe umut oldular
Sonraki Haber Yükleniyor...