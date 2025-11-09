Türk arama kurtarma ekipleri 10 yaşındaki Halef için Suriye'de! Yüzmek için girip kayboldu...
Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde yüzmek için girdiği nehirde boğulan 10 yaşındaki Menaf el-Halef'e ulaşmak için Türkiye'den itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Suriye'de Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'a bağlı Hamam Türkmen köyünden 10 yaşındaki Menaf el-Halef, yüzmek için girdiği el-Belih Nehri'nde kayboldu.
TÜRK ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE
Halef'in cansız bedenine ulaşılması için Türkiye’den itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.
Kurtarma ekipleri, Halef'e ulaşabilmek için nehir boyunca arama çalışmalarına başladı.
Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.
