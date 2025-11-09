Dünyanın en zengini ama prefabrik evde yaşıyor! Elon Musk'ın sıra dışı hayatı ve harcamaları

Elon Musk, Ekim ayında tarih yazdı: Dünyada serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu. Tesla ve SpaceX CEO’su Musk, birkaç yıldır dünyanın en zengin insanlarından biri olmasına rağmen, servetinin yarım trilyona ulaşmasıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Milyarlarca dolara rağmen Musk, gösterişten uzak bir hayat sürdürdüğünü defalarca vurguladı. 2021 yılında Teksas’ta, yaklaşık 50 bin dolarlık bir prefabrik evde yaşadığını açıklamıştı. Eski partneri Grimes de Musk’ın bir milyarder gibi olmadığını, zaman zaman “yoksulluk sınırının altında” bir hayat sürdüğünü söylemişti. Hatta delik bir yatağı değiştirmeyi reddettiği bile aktarılmıştı.

Ancak mütevazı hayat tarzı, sıra dışı otomobil tutkusunu gölgelemiyor. Musk’ın koleksiyonunda 1967 model Jaguar E-Type Roadster, 1997 model McLaren F1, uzaya gönderilen Tesla Roadster ve James Bond filminde denizaltıya dönüşebilen 1976 model Lotus Esprit gibi araçlar yer alıyor. Ayrıca milyonlarca dolarlık özel jet koleksiyonu, iş ve uluslararası seyahatlerinde kullanım için özenle seçilmiş.

Musk, geçmişte geniş bir gayrimenkul portföyüne sahipti. Bel-Air’de birden fazla ev alan Musk, 2020’de tüm mülklerini satacağını açıklayarak minimalist bir hayata geçti. Tek istisnası, efsanevi oyuncu Gene Wilder’a ait çiftlik eviydi. Wilder’ın evi, satılmasına rağmen koruma şartıyla Musk’ın elinde kaldı.

Musk’ın hayırseverlik anlayışı da sıra dışı. Resmi belgelere göre milyarlarca dolarlık hisse bağışladı, savunuculuk kampanyalarına milyonlarca dolar katkıda bulundu. Ancak New York Times’a göre bu bağışlar çoğu zaman gelişigüzel ve vergi avantajı sağlama amacı taşıyor. Musk, hayırseverliği geleneksel anlamda görmediğini, Tesla, SpaceX ve Neuralink gibi girişimlerinin insanlığa katkıda bulunmayı bir tür hayırseverlik olarak gördüğünü belirtiyor.

Servetinin büyüklüğü ve sıra dışı hayat tarzı ile Musk, hem iş dünyasında hem de medya gündeminde sıkça konuşulan bir figür olmayı sürdürüyor.