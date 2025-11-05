Elon Musk'ın yeni projesi ifşa oldu: Güneş’i yapay zekayla kontrol edecek

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, insanlığı iklim felaketinden kurtarmak için yeni bir proje duyurdu. Musk’ın açıklamasına göre, Güneş’ten gelen enerjiyi düzenleyebilen yapay zekâ destekli bir uydu ağıyla Dünya’nın ısısını kontrol etmek mümkün olacak.

GÜNEŞİ ENGELLEYEREK KÜRESEL ISINMAYI DURDURMA PLANI

Musk, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Güneş enerjisiyle çalışan büyük bir yapay zekâ uydu grubu, Dünya’ya ulaşan güneş ışığını küçük oranlarda ayarlayarak küresel ısınmayı önleyebilir" dedi.

Halihazırda 9 bin Starlink uydusunu işleten Musk, bu sistemi gelecekte “iklim dengeleme ağına” dönüştürmek istiyor. Plan, bilim çevrelerinde “Matrix” filmindeki küresel kontrol senaryolarına benzetildi.

Bir takipçisi, böylesine güçlü bir sistemin gezegen dengesini nasıl etkileyeceğini sorduğunda Musk yalnızca “Evet” cevabını verdi. Ardından “Küresel ısınmayı ya da küresel soğumayı önlemek için küçük ayarlamalar yeterli olur. Dünya geçmişte birçok kez kar topuna dönüştü” diye ekledi.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Bilim insanları, Güneş ışığını engelleyerek iklimi kontrol etme fikrinin teorik olarak mümkün ancak son derece riskli olduğunu söyledi.

Güneş ışınlarını kısmen engellemek teoride mümkün olsa da, beklenmedik sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor.

Bazı yöntemlerde bulutlara yansıtıcılığı artıran aerosoller ekleniyor ya da sülfür dioksit gibi gazlar atmosfere salınarak Güneş ışınlarının bir kısmı geri yansıtılıyor. Ancak Musk’ın önerdiği sistem, yapay zekayla yönetilen uydu gruplarına dayanıyor.

"KARDASHEV TİP II MEDENİYETE GİDEN YOL"

Musk, bu girişimin insanlığın enerji kullanımında ileri bir seviyeye geçiş anlamına geleceğini söyledi. Bir takipçisinin, planın “Kardashev Tip II medeniyetinin mantıklı bir adımı” olduğunu yazmasına “Evet, bu o alana ait bir şey” cevabını verdi.

Kardashev Tip II medeniyeti, Güneş’in tüm enerjisini doğrudan kullanabilen varsayımsal bir uygarlık düzeyi olarak biliniyor. Musk daha önce, Starlink uydularının bu vizyona giden yolda ilk adımlar olduğunu söylemişti.

OPTIMUS ROBOTLAR PERDE ARKASINDA TEST EDİLİYOR

Musk’ın bir diğer projesi olan insansı robot Optimus ise hala geliştirme aşamasında. Business Insider’ın haberine göre, Tesla’nın Kaliforniya’daki mühendislik merkezinde yer alan gizli laboratuvarda robotlar insan hareketlerini taklit etmeyi öğreniyor.

Çalışanlar, başlarına takılan kameralarla her gün yüzlerce kez insan davranışlarını tekrarlayarak veri topluyor. Amaç, Optimus’un insan gibi yürüyebilmesi, eşyaları taşıyabilmesi ve gündelik işleri yapabilmesi.

Musk, Tesla’nın bu yıl sonuna kadar 5 bin robotu üretime hazır hale getirmesini istiyor. Optimus’un, “tüm zamanların en büyük ürünü” olabileceğini düşünüyor.