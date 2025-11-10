Kardeşlerin arazi kavgasına çocukları da girdi! 17 yaşındaki Erol canından oldu

Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. Bozdere kırsal Mahallesinde yaşayan iki kardeşin arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşadığı tartışmaya çocukları da katıldı.

1 GENÇ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Erol Çelik, Yusuf Ç., Samet Ç. ve Doğan Ç. yaralandı. Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 17 yaşındaki Erol Ç., ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Yaralı, getirildiği hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor.