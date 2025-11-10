Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kardeşlerin arazi kavgasına çocukları da girdi! 17 yaşındaki Erol canından oldu

Kardeşlerin arazi kavgasına çocukları da girdi! 17 yaşındaki Erol canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kardeş arasında başlayan kavgada kan aktı. Olaya kardeşlerin çocukları da dahil oldu, 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İçlerinden 17 yaşındaki Erol Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. Bozdere kırsal Mahallesinde yaşayan iki kardeşin arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşadığı tartışmaya çocukları da katıldı.

1 GENÇ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Erol Çelik, Yusuf Ç., Samet Ç. ve Doğan Ç. yaralandı. Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 17 yaşındaki Erol Ç., ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Yaralı, getirildiği hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor.

