Haberler > Yaşam > Eski Belediye Başkanı Salih Vural hayatını kaybetti

Eski Belediye Başkanı Salih Vural hayatını kaybetti

- Güncelleme:
Eski Belediye Başkanı Salih Vural hayatını kaybetti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da belde belediye başkanlığı yapan Salih Vural tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1994-2004 yılları arasında eski Tepecik Belde Belediyesi’nde başkanlık yapan 82 yaşındaki Salih Vural, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen durumu ağırlaşan Vural, hayatını kaybetti. Eski başkanın vefatı ailesiyle birlikte sevenlerini de derin bir üzüntüye boğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Salih Vural’ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Tepecik Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Tepecik Mahalle Mezarlığı’nda defnedilecek.

