Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in acı günü

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in acı günü

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin&#039;in acı günü
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in babası, Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin (97) hayatını kaybetti.

23. Dönem TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin (97) hayatını kaybetti.

Bir süredir Karabük’te özel bir hastanede tedavi gören Abdullah Şahin, taburcu edilmesinin ardından Safranbolu’daki evinde hayata gözlerini kapadı.

Şahin’in cenazesi, 25 Ekim Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

