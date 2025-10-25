Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in acı günü
23. Dönem TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin (97) hayatını kaybetti.
Bir süredir Karabük’te özel bir hastanede tedavi gören Abdullah Şahin, taburcu edilmesinin ardından Safranbolu’daki evinde hayata gözlerini kapadı.
Şahin’in cenazesi, 25 Ekim Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde, ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
