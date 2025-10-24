Mahkeme kararı sonrası CHP'de dengeler değişti! Özel- İmamoğlu hattında gerilim mi tırmanıyor?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, mahkemenin "davanın konusuz kalması" gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesiyle 'mutlak butlan' ortadan kalktı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında kararı değerlendi. "Günün kazananı Özgür Özel" diyen Atik, şöyle konuştu:

"CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI ÖZEL"

"Bugün böyle bir karar çıkacağını Özgür Özel bile bilmiyordu. Bu durumda tek kazanan Özel oldu. Bugünkü karardan sonra CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir. Bu karar Özgür Özel'i cumhurbaşkanlığı adaylığına taşıyacaktır. Günün kazananı Özgür Özel. Önünde kimsenin durmayacağını düşünüyorum"

"ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ BAŞLADI"

CHP'de Özel'in parti yönetiminde kendisini ileriye götürecek bir ekip kuracağı yönünde beklenti olduğun söyleyen Atik'in konuşmasının devamı şu şekilde:

"İmamoğlu ile ismi anılan bazı CHP'liler değiştirebilir. CHP içinde yeni bir muhalefet çıkabilir. Ancak herkes şu konuda hem fikir: CHP'de Özgür Özel dönemi başladı.

CHP'DE YENİ OPERASYONLAR OLABİLİR!

Operasyonlar devam eder yönünde tahminler, yorumlar duydum. Bazı parti yöneticilerine ve vekillerle alakalı da operasyonlar yapılabileceği beklentisi var"

İSTİFALAR YOLDA MI?

CHP ile duygusal kopuş yaşayan başkan ve vekillerin olduğunu söyleyen Atik, ilerleyen süreçte bazı isimlerin istifa edebileceğini de sözlerine ekledi.

"ÖZEL VE İMAMOĞLU YENİ BİR SINAVA GİREBİLİR"

Şamil Tayyar ise İmamoğlu ve Özel arasında 'çatışma' ihtimaline dikkati çekip şöyle konuştu:

"Özgür Özel, CHP’nin asli sahibi ‘benim’ derse bu durum ikili arasında bir çatışmayı tetikleyebilir.

Özgür Özel, İmamoğlu ile yeni bir sınava girebilir"