"Fatih Keleş itirafçı olabilir, domino taşı devrilir" Fatih Atik'ten "İmamoğlu ve Ongun yalnız kalacak" sözleri

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında itirafçıların artmasının altını çizen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, tutuklanan Fatih Keleş'in de itirafçı olabileceğini ifade etti. Atik "Şüpheliler tel tel dökülüyor. Fatih Keleş'in de itirafçı olması bekleniyor. Fatih Keleş itirafçı olursa domino taşına dokunulmuş olur. Bu organize örgütün kasası Keleş" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 9 şüpheli, itirafçı olmalarının ardından adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlanan ve savcıya yeniden ifade eden iş insanı Aziz İhsan Aktaş da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında İBB'ye yönelik soruşturmada peş peşe gelen itirafları değerlendirdi.

"KELEŞ İTİRAFÇI OLURSA İBB SORUŞTURMASINDA DOMİNO TAŞI DEVRİLİR"

Fatih Keleş'in itirafçı olmasının beklendiğini dile getiren Atik "Şüpheliler tel tel dökülüyor. Fatih Keleş'in de itirafçı olması bekleniyor. Fatih Keleş itirafçı olursa domino taşına dokunulmuş olur. Bu organize örgütün kasası Fatih Keleş" dedi.

"İMAMOĞLU VE ONGUN TEK KALACAK"

Ekrem İmamoğlu ve Ongun'un Keleş'in de itirafçı olması ile beraber yalnız kalacağını ifade eden Fatih Atik "Bunun izahı olmaz. CHP her zaman rüşvetsiz temiz siyaset dedi. 'Temiz siyaset' diye yola çıktılar, 23 itirafçı var. Fatih Keleş de itirafçı olursa geriye İmamoğlu ve Ongun kalıyor” diye konuştu.

"BU HERHANGİ BİR YOLSUZLUKLA KIYASLANAMAZ"

Soruşturmadaki delil ve itirafların ciddiyetine dikkat çeken Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük "Biri açıklıyor, yaptıkları evlere çökmüşler, ailelerini yerleştirmişler. Bu herhangi bir yolsuzlukla kıyaslanamaz. 2023’te 6 milyon dolarlık Beykoz Konaklarından ev alıyorsun. Hangi parayla?” sözlerini kullandı.

Küçük "İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay 3 yıl içinde çok zenginleşmiş. Lüks arabalar, sıkça yapılan yurt dışı tatillerin de bu paralarla olduğu görülüyor" açıklamasında bulundu.