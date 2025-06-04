İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat İlbak da itirafçı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İLBAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. İlbak'ın şirketine ve malvarlığına da el konulmuştu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

O günden bu yana tutuklu olan İş insanı Murat İlbak geçtiğimiz günlerde cezaevinden savcılığa getirildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalmak istediğini söyleyen İlbak ifade verdi.İfadeyi tahliye için yeterli gören savcı, İlbak’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL

Habertürk'te yer alan habere göreSulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’ın savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti. Hakimlik, Murat İlbak’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.