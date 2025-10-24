Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Berhan Şimşek, CHP&#039;den ihraç edildi
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP eski İstanbul vekili Berhan Şimşek, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partiden ihraç edildi. CHP eski milletvekili Metin Lütfü Baydar ve Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik de CHP'den ihraç edilen diğer isimler oldu.

Geçtiğimiz aylarda mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, CHP'li Berhan Şimşek ile Sarıyer'deki parti binasında kameraların karşısına geçmişti. 

Bu gelişmenin ardından hemen harekete geçen CHP yönetimi, Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. 

3 İSİM İHRAÇ EDİLDİ

Şimşek ve beraberinde CHP eski milletvekili Metin Lütfü Baydar ile Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik'in partiden ihraç edildiği öğrenildi. 

Şimşek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, partinin DNA'sının bozulduğunu söyleyip "Burası artık İmamoğlu Holding, patron Silivri’de, CEO’su Özgür Özel. Partinin DNA’sını bozdular" ifadelerini kullanıp CHP yönetime tepki göstermişti. 

"ADAY OLMAMAM İÇİN İHRAÇ EDİYORLAR"

İhraç talebiyle ile ilgili ise Şimşek şöyle konuşmuştu:

"68/B bendine göre ihraç talebi tebligatı geldi. 21. olağanüstü kurultayda Özgür Özel'e karşı aday oldum. 92 imzayı buldum geldim ve beni aday yapmadılar 10 dakika geç kaldığım için. Yapılanların yanlış olduğunu anlatacaktım fakat 10 dakika geç kaldığımız için müsaade edilmedi.

Gecikmemin nedeni Genel Başkan konuşuyordu ayıp olmasın diye bekledim. Asıl benim ihraç gerekçem dışarıda yaptığım konuşma oldu. 15-16 Eylül'de tüzüğün 68/B bendine göre ihraç talebinde bulunuluyor. 'Berhan Şimşek hiçbir yerde aday olamasın' diye bu yapılıyor. Bu madde de başka partiyi övmek, kendi partisini karalamak ve küçük düşürmek olarak biliniyor. Bunların hiçbiri yok. Tamamen aday olmayayım diye bunlar yapılıyor. Ben aday olsaydım başıma gelecekler belliydi. "Dur sana ihraç talebi var" denecekti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul trafiğine sağanak etkisi! Yoğunluk yüzde 87'ye ulaştıSavcı Yavuz Engin’i tehdit davası: Kemal Zengin dışındaki sanıklar tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İmralı heyetinden Selahattin Demirtaş açıklaması! - Politikaİmralı heyetinden, Demirtaş açıklaması!CHP, iddianameler ve ötesi… - PolitikaÖzgür Özel ve ekibi hukuk kıskacı içindeBakan Tunç duyurdu: CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma! - PolitikaCHP'li Başarır hakkında soruşturma!Berhan Şimşek'ten CHP yönetimine eleştiri: Burası artık İmamoğlu Holding! - PolitikaBerhan Şimşek: Burası artık İmamoğlu Holding!Tunç’tan CHP'li Başarır'a sert tepki: Milletimiz hakarete geçit vermedi, vermeyecek - PolitikaTunç’tan CHP'li Başarır'a sert tepki!"Kaç kere uyandırdım hatırlamıyorum": Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çalışmanın perde arkasını anlattı - Politika"Kaç kere uyandırdım hatırlamıyorum, 'of' demez"
Sonraki Haber Yükleniyor...