Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Geçtiğimiz aylarda mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, CHP'li Berhan Şimşek ile Sarıyer'deki parti binasında kameraların karşısına geçmişti.

Bu gelişmenin ardından hemen harekete geçen CHP yönetimi, Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

3 İSİM İHRAÇ EDİLDİ

Şimşek ve beraberinde CHP eski milletvekili Metin Lütfü Baydar ile Sultanbeyli Delegesi Özgür Çelik'in partiden ihraç edildiği öğrenildi.

Şimşek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, partinin DNA'sının bozulduğunu söyleyip "Burası artık İmamoğlu Holding, patron Silivri’de, CEO’su Özgür Özel. Partinin DNA’sını bozdular" ifadelerini kullanıp CHP yönetime tepki göstermişti.

"ADAY OLMAMAM İÇİN İHRAÇ EDİYORLAR"

İhraç talebiyle ile ilgili ise Şimşek şöyle konuşmuştu:

"68/B bendine göre ihraç talebi tebligatı geldi. 21. olağanüstü kurultayda Özgür Özel'e karşı aday oldum. 92 imzayı buldum geldim ve beni aday yapmadılar 10 dakika geç kaldığım için. Yapılanların yanlış olduğunu anlatacaktım fakat 10 dakika geç kaldığımız için müsaade edilmedi.

Gecikmemin nedeni Genel Başkan konuşuyordu ayıp olmasın diye bekledim. Asıl benim ihraç gerekçem dışarıda yaptığım konuşma oldu. 15-16 Eylül'de tüzüğün 68/B bendine göre ihraç talebinde bulunuluyor. 'Berhan Şimşek hiçbir yerde aday olamasın' diye bu yapılıyor. Bu madde de başka partiyi övmek, kendi partisini karalamak ve küçük düşürmek olarak biliniyor. Bunların hiçbiri yok. Tamamen aday olmayayım diye bunlar yapılıyor. Ben aday olsaydım başıma gelecekler belliydi. "Dur sana ihraç talebi var" denecekti.