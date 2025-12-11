Okulda tüyler ürperen iddia! Hademe, müdürün yemeğine çamaşır suyu kattı
İstanbul Arnavutköy'deki bir okulun temizlik personeli, okul müdürünü zehirlemeye çalıştı. Tavuk yemeğine çamaşır suyu kattığı öne sürülen kadın tutuklandı. Ekipler yemeklerden alınan numuneleri incelemeye gönderdi.
- Arnavutköy'deki bir ilkokulda temizlik görevlisi Z.S., okul müdürünü zehirlemeye teşebbüsle suçlandı.
- İddiaya göre, müdürün öğle yemeği için hazırlanacak tavuğa çamaşır suyu konuldu.
- Durum fark edilince okul müdürü şikayetçi oldu.
- Gözaltına alınan şüpheli Z.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Olayla ilgili tavuk yemeğinden alınan numuneler kimyasal inceleme için laboratuvara sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bulunan Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda; iddiaya göre okulda görevli temizlik personeli Z.S., okul müdürü Y.B.'yi zehirlemek amacıyla öğle yemeğinde dondurucudan çıkartılarak tezgahtaki tencere konup pişirilecek tavuğun içerisine çamaşır suyu koydu.
TUTUKLANDI
Durum kısa sürede fark edildi. Okul müdürü, zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personel hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NUMUNELER İNCELENECEK
Olay sonrası polis ekipleri, okulda inceleme yaptı. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde kimyasal inceleme yapılacağı, olayın detaylarının inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.