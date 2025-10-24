CHP lideri Özel'den "kurultay davası" kararına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, mahkemenin "davanın konusuz kalması" gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesiyle ilgili soru üzerine Özel, daha önce onlarca defa verdiği cevabın bugün kendisini mahcup etmemesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

"AMAÇ CHP'Yİ TARTIŞTIRMAK"

Söz konusu davanın sonuç değil, süreç odaklı bir dava olduğunu vurgulayan Özel, amacın CHP'yi tartıştırmak ve CHP'de tartışma varmış görüntüsü vermek olduğunu savundu.

Davayı açan kişinin davaya taraf olamayacağını aktaran Özel, şunları söyledi:

"BU İŞ BUGÜN TAMAMEN ORTADAN KALKTI"

"'CHP'de bir iç karışıklık çıkaralım, ikilik oluşturmaya çalışalım.' dediler. Buna alet edebilecekleri birtakım aparatları buldular. Bizi hasta etmeye çalıştılar. Hastalık yapmak için mikrop lazım, mikrop arayıp mikrop buldular. Bünyeye onu sokmaya çalıştılar. CHP'nin güçlü bünyesi, birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı ne güç kaybetti ne de bu mikropları kabul etti ve artık bu iş bugün tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk ama CHP'yi tartıştırmak istediler ve bugüne kadar geldiler. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır."

Özgür Özel, bu süreçte kendilerine destek veren delege, üye ve seçmenler ile bütün muhalefet partilerinin liderlerine teşekkür etti.