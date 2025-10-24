Şaibeli kurultay için karar günü! Mutlak butlan çıkarsa ne olur? İşte CHP'yi bekleyen senaryo

BERAT TEMİZ ANKARA -CHP için kırılma noktası olarak değerlendirilen 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan iptal davasının 5’inci duruşması bugün Ankara 42. Asliye Mahkemesi’nde görülecek. Gözler mahkemeden çıkacak karara çevrilirken, CHP Genel Merkezi’nde davanın reddedilmesi ya da ertelenmesi beklentisi hâkim.

Mahkemenin davayı reddetmesi hâlinde Özgür Özel yönetimi görevine devam edecek. Mutlak butlan durumunda 38. Olağan Kurultay yok hükmünde sayılacak ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibi geri dönecek. Dava öncesi sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı değerlendirmelerde, “Partiyi kayyıma bırakmam” diyerek partinin başına geçmeye hazır olduğu mesajını vermişti.

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİRİLDİ

Bu arada, bir önceki duruşmada mahkeme salonunun yetersiz ve küçük olması nedeniyle tartışma yaşanması üzerine salon değiştirildi. Duruşma, Dışkapı Adliyesi’nde bulunan Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Z-10 salonunda görülecek.

Öte yandan CHP eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında bulunduğu önceki kurultay delegelerinden bazıları, 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongrelerinin iptal edilmesi için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe vermişti. Mahkemenin bugün, bu başvuruya ilişkin de bir karar verebileceği belirtiliyor.

KURULTAY 28-30 KASIM'DA