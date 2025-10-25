Dondurulmuş etlerde 'metal parçası' alarmı! 998 bin kilogram ürün toplatılıyor

ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi’nin açıklamasına göre, 'Kore barbekü tipi' ibaresiyle satışa sunulan bu ürünlerin çoğu Costco ve Sam’s Club mağazalarında satılıyordu.

"KESİNLİKTE TÜKETMEYİN VE İADE EDİN"

'Tüketime hazır' olarak piyasaya sürülen ürünlerin 410 ve 450 gramlık ambalajlarda olduğu, 23 Ekim 2025 ile 23 Eylül 2026 tarihleri arasındaki partileri kapsadığı bildirildi.

Yetkililer, tüketicilerden satın aldıkları ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve iade etmeleri uyarısında bulundu.