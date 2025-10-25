Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dondurulmuş etlerde 'metal parçası' alarmı! 998 bin kilogram ürün toplatılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD'de içerisinde 'metal parçaları' bulunduğu şüphesiyle yaklaşık 998 bin kilogram dondurulmuş domuz eti piyasadan toplatılıyor.

ABD’de faaliyet gösteren LSI Inc. adlı gıda şirketi, ürünlerinde metal parçaları bulunduğu yönündeki şikayetler üzerine yaklaşık 998 bin kilogram dondurulmuş domuz etini piyasadan toplatma kararı aldı.

ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi’nin açıklamasına göre, 'Kore barbekü tipi' ibaresiyle satışa sunulan bu ürünlerin çoğu Costco ve Sam’s Club mağazalarında satılıyordu.

"KESİNLİKTE TÜKETMEYİN VE İADE EDİN"

'Tüketime hazır' olarak piyasaya sürülen ürünlerin 410 ve 450 gramlık ambalajlarda olduğu, 23 Ekim 2025 ile 23 Eylül 2026 tarihleri arasındaki partileri kapsadığı bildirildi.

Yetkililer, tüketicilerden satın aldıkları ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve iade etmeleri uyarısında bulundu.

