Kremlin Sözcüsü açıkladı: Trump-Putin zirvesi gerçekleşecek

Kremlin Sözcüsü açıkladı: Trump-Putin zirvesi gerçekleşecek

Kremlin Sözcüsü açıkladı: Trump-Putin zirvesi gerçekleşecek
Kremlin temsilcisi Trump-Putin zirvesinin gerçekleşeceğini açıkladı. Açıklamada, "Ukrayna çatışmasının diplomasiyle çözüleceğine eminiz" ifadelerine yer verildi.

Dünyanın beklediği Trump ile Putin'in Budapeşte'de gerçekleşmesi beklenen zirvesi askıya alınmıştı. Trump Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedilememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş "Dürüst olmak gerekirse söyleyebileceğim tek şey, Vladimir'le her konuştuğumda iyi sohbetler ediyorum, ama sonra hiçbir yere varmıyorlar. Hiçbir yere varmıyorlar," demişti. 

Hemen ardından ABD, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımları açıklamış Moskova'nın Ukrayna savaşını sona erdirecek bir barış sürecine "ciddi bir bağlılık göstermediği" kaydedilmişti. 

TRUMP MEYDAN OKUMUŞTU

Rus lider ise AB ile ABD tarafından Moskova'ya yönelik açıklanan yaptırımlar için "Rus ekonomisini etkilemez, enerji piyasasında fiyatlar artar" ifadelerini kullanmıştı. 

Putin'in restine Trump'dan cevap gecikmemiş "6 ay sonra görürüz kendisini hadi bakalım" şeklinde karşılık vermişti. 

BEKLENEN ZİRVE GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Restleşmeler ve yaptırımların ardından Kremlin'den 'zirve' açıklaması geldi. 

Kremlin Sözcüsü, iki liderin görüşeceğini duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna çatışmasının diplomasiyle çözüleceğine eminiz" ifadelerine yer verildi.

