Ülkede sokaklar savaş alanına döndü! 1500 kişiye yargı darbesi

Ülkede sokaklar savaş alanına döndü! 1500 kişiye yargı darbesi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fas’ta yolsuzluk ve sosyal reform talepleriyle başlayan gençlik protestolarının ardından bin 500’den fazla kişi hakkında dava açılırken, yüzlerce kişi 6 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Yetkililer gösterileri bastırırken, insan hakları örgütleri adil yargılanma ve protestolarda yaşanan ihlallerin soruşturulması çağrısında bulundu.

Fas’ta yolsuzluğa son verilmesi ve sağlık ile eğitim alanlarında iyileştirmeler talep eden gençlik öncülüğündeki protestoların ardından bin 500’den fazla kişi hakkında dava açıldığı bildirildi.

Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH), Cuma günü yaptığı açıklamada yüzlerce protestocunun 6 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığını duyurdu.

YARGILANMALAR BAŞLADI

France24'ten edinilen bilgilere göre AMDH Başkanı Souad Brahma, şüphelilerin yaklaşık bininin hâlen gözaltında bulunduğunu, 240 kişinin ise güneydeki Agadir kentinde mahkûm edildiğini belirtti. Diğer şehirlerde ise yüzlerce kişiye 3 ay ile 1 yıl arasında değişen cezalar verildi.

Brahma, protestoculara yöneltilen suçlamalar arasında izinsiz gösteri düzenlemek, kesici alet bulundurmak, mala zarar vermek ve güvenlik güçlerine karşı şiddet veya hakaret gibi iddiaların yer aldığını açıkladı.

Tüm sanıklar için adil yargılanma çağrısında bulunarak, protestolar sırasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin tarafsız soruşturmalar yapılmasını talep etti.

Ülkede sokaklar savaş alanına döndü! 1500 kişiye yargı darbesi - 1. Resim

ÜLKEDE İÇ SAVAŞ GÖRÜNTÜLERİ

“GenZ 212” adlı çevrim içi gençlik hareketi tarafından geçen ay başlatılan gösteriler, yolsuzluğun sona ermesi ve sağlık ile eğitim alanlarında reform yapılması talepleriyle başladı. Gösterilerin ilk günlerinde, yetkililer eylemleri yasaklamış ve yüzlerce kişiyi gözaltına almıştı.

Agadir’de yaşanan şiddet olaylarında üç kişi hayatını kaybetmiş, buna rağmen protesto organizatörleri barışçıl eylem çağrısını yinelemişti.

Gösteriler iki hafta boyunca neredeyse her gün devam etti, ancak Fas Kralı’nın sosyal reform çağrısı ve sağlık ile eğitim yatırımlarını içeren yeni bütçe tasarısının açıklanmasının ardından katılımın azaldığı bildirildi.

Kaynak: Dış Haberler

Kremlin Sözcüsü açıkladı: Trump-Putin zirvesi gerçekleşecek
