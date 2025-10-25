Tokat'ta kız yurdunda onlarca öğrenci hastanelik oldu! Ambulanslar peş peşe geldi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tokat'ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu'nda 80 öğrenci yedikleri yemeğin ardından hastanelik oldu. Valilik konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tokat'ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda kalan yaklaşık 80 öğrenci yedikleri yemekten sonra ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle Tokat Devlet ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanelerine​​​​​​​ başvurdu.

Tokat Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tokat Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurmuştur. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir"

