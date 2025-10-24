İzmir'de aile faciası... Ne annesine acıdı ne babasına!

Olay İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşandı. 32 yaşındaki Mert Avcı, henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Avcı, yanında bulunan silahla annesi Hatice Avcı (54) ve babası Sadi Avcı'yı (67) vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert Avcı ile anne ve babasının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor.