Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de aile faciası... Ne annesine acıdı ne babasına!

İzmir'de aile faciası... Ne annesine acıdı ne babasına!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir, Cinayet, İntihar, Silahlı Saldırı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de 32 yaşındaki Mert Avcı, tartıştığı anne ve babasını öldürdü. Mert Avcı, aynı silahla intihar etti.

Olay İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşandı. 32 yaşındaki Mert Avcı, henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Avcı, yanında bulunan silahla annesi Hatice Avcı (54) ve babası Sadi Avcı'yı (67) vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Feci olayın adresi bu defa İzmir... Yine bir anne ve baba evlatlarının kurbanı oldu! - 1. Resim

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert Avcı ile anne ve babasının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor.

Hamas Gazze'de yönetimi devretmeyi kabul etti! ABD'den 'Türkiye ve asker konuşlandırma' açıklamasıAvrupa, Rusya'ya karşı harekete geçti! Fransa, Ukrayna'ya füze ve savaş uçakları gönderiyor
