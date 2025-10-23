İzmir'deki selde acı detay: Kızıyla konuşurken sulara kapıldı

İzmir'in Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun yağış sele neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel nedeniyle çok sayıda araç su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Otomobiliyle sel sularında sürüklenerek kaybolan kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu açıklandı. Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı.

KAYBOLMADAN ÖNCE K IZIYLA KONUŞUYORMUŞ

Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, sel esnasında arabasını güvenli bir bölgeye geçmek istedi. Ancak bir anda yükselen sel suları, Kaptanoğlu’nun aracını sürükledi. Kaptanoğlu’nun olay anında kızıyla telefonda konuştuğu, yardım istediği öğrenildi. Yaşlı adamın telefonu suya düşünce bağlantıları kesildiği, ardından karşı komşusuna seslenerek yardım istediği ancak ekipler yetişmeden önce aracıyla birlikte selde kaybolduğu öğrenildi.

ARAMA Ç ALI Ş MALARI SABAHA KADAR S Ü RECEK

Sel sularına kapılıp daha sonra kayıplara karışan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için AFAD ve itfaiye ekipleri koordineli çalışmalarını hala sürdürürken, İzmir Valisi Süleyman Elban da sel bölgesine gelerek çalışmaları yerinde izledi.

Vali Elban, yaptığı açıklamada, Foça’da yaklaşık 1,5 saat içerisinde metrekareye 144 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Bu yağış neticesinde bir kısım iş yerlerini ve evlerimizi su bastı. Maalesef şimdi yanımda bulunduğumuz dere kenarında, köprü üzerinde aracıyla köprüyü geçmeye çalışan bir vatandaşımız da sele kapıldı. Arkadaşlarımız aracı 1,5 kilometre aşağıda buldular, çıkardılar. Maalesef aracın içinde vatandaşımız yoktu. O saatten bu yana 19 balıkadamımız su içerisinde. Dışarıdan da kara ekiplerimiz arama-tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. En son kendisine ait cüzdan bulundu, ancak onun dışında arama çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Vali Elban, yağışların azalmasının ardından zarar tespit çalışmalarına da başlandığını belirterek, "Yağmur azaldığı andan itibaren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım İl Müdürlüğü’ndeki uzman arkadaşlarımız sahadaki zarar ziyan tespitiyle ilgili çalışmalara hızlıca başladılar. Eğer yağışlarda bir anormal artış olmazsa, yarın akşama kadar o zarar ziyan tespit çalışmalarını sonlandırmayı düşünüyoruz. Kaybolan vatandaşımızın bulunması ile ilgili çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Sabah itibarıyla ekibimize 12 tane daha ilave balıkadam gelecek. İnşallah sabaha kadar buluruz; bulamazsak sabah ekiplerimiz biraz daha güçlendirilerek yoğun şekilde arama faaliyetlerine devam edeceğiz" diye konuştu.

"YAĞIŞLAR G ÜNEYDE YO ĞUNLAŞACAK"

Gece saatlerinde İzmir’in güneyinde beklenen yağışlara da dikkat çekerek vatandaşları uyaran Elban, "Bu akşam özellikle ilimizin güney tarafında, Seferihisar-Menderes hattında gece ilerleyen saatlerde yoğun yağış bekleniyor. Tüm ekiplerimizi uyardık, her türlü tedbirimizi aldık. Herkesin bu konuda, özellikle yağışla, rüzgârla ilgili ya da diğer konularda yapmış olduğumuz uyarılara dikkat etmelerini aziz vatandaşlarımızdan rica ediyorum" sözlerine yer verdi.