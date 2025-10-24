Şırnak'ta dehşet! 14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

Kan donduran olay Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Topraklı köyünde dün İ.Ö. (14) isimli çocuk, henüz bilinmeyen nedenle babası M.Ş.Ö.'ye (40) silahla ateş etti.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

MARDİN'DE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan İ.Ö, jandarma ekiplerinin takibi sonucu Mardin'in Midyat ilçesinde yakalandı.