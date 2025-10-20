Çorum'da dehşet olay! Babasını tüfekle vurarak öldürdü

Çorum'da Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABASINI VURAN ŞAHSIN YAKALANAMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş

halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayın ardından evden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.