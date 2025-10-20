Çorum'da dehşet olay! Babasını tüfekle vurarak öldürdü
Kaynak: Anadolu Ajansı
Çorum'da korkunç bir olay yaşandı. 59 yaşındaki Yaşar Yılmaz, 37 yaşındaki oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Çorum'da Buharaevler Mahallesi Kamışlıevler 5. Sokak'taki bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BABASINI VURAN ŞAHSIN YAKALANAMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Eve giren ekipler, Yaşar Yılmaz'ı (59) silahla vurulmuş
halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, Yılmaz'ın, oğlu M.Y. (37) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
Olayın ardından evden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı