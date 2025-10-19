İş adamına lüks aracında silahlı saldırı! Olay yerinde hayatını kaybetti
Güncelleme:
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir iş adamı, lüks aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Akin Mahallesi’nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Y.’nin aracına kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.
ŞAHIS YER HERDE ARANIYOR
Saldırıda Mustafa Y. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Mustafa Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
