SOLOTÜRK Kayseri gösterisi programı: SOLOTÜRK Kayseri gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta başlayacak?

SOLOTÜRK Kayseri gösterisi günü ve saati belli oldu. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri semalarında gösteri uçuşu düzenleyecek. . Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle gerçekleşecek 7. Bilim Şenliği birçok etkinlikle kutlanacak.
SOLOTÜRK KAYSERİ GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
SOLOTÜRK Kayseri gösterisi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinden 18 Ekim saat 15.00'te yapılacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenecek 7. Bilim Şenliği çeşitli etkinliklerle kutlanacak ve SOLOTÜRK Kayseri semalarında gösteri sunacak.
Çevre tanıma uçuşumuz:
Tarih: 16 Ekim 2025 Perşembe
Saat: 11:30
Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri
Prova uçuşumuz:
Tarih: 16 Ekim 2025 Perşembe
Saat: 15:00
Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri
Gösteri uçuşumuz:
Tarih: 18 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 15:00
Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri