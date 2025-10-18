Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
SOLOTÜRK Kayseri gösterisi programı: SOLOTÜRK Kayseri gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta başlayacak?

SOLOTÜRK Kayseri gösterisi programı: SOLOTÜRK Kayseri gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta başlayacak?
SOLOTÜRK Kayseri gösterisi günü ve saati belli oldu. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri semalarında gösteri uçuşu düzenleyecek. . Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle gerçekleşecek 7. Bilim Şenliği birçok etkinlikle kutlanacak.

SOLOTÜRK Kayseri gösteri uçuşu saati ve programı arama motorlarında sorgulatılıyor. SOLOTÜRK, Kayseri semalarında gösteri yapacak.

SOLOTÜRK, F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirdiği akrobasi gösterileriyle büyük bir üne sahiptir. 7. Bilim Şenliği kapsamında gökyüzünde unutulmaz bir görüntü sergilenecek.

SOLOTÜRK KAYSERİ GÖSTERİSİ PROGRAMI 2025

 SOLOTÜRK KAYSERİ GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 

SOLOTÜRK Kayseri gösterisi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi üzerinden 18 Ekim saat 15.00'te yapılacak. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle düzenlenecek 7. Bilim Şenliği çeşitli etkinliklerle kutlanacak ve SOLOTÜRK Kayseri semalarında gösteri sunacak.

SOLOTÜRK, Kayseri 7’nci Bilim Festivali kapsamında Kayseri’de gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Çevre tanıma uçuşumuz:

Tarih: 16 Ekim 2025 Perşembe
Saat: 11:30
Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri

Prova uçuşumuz:

Tarih: 16 Ekim 2025 Perşembe
Saat: 15:00
Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri

SOLOTÜRK'ten tarihi rekor

Gösteri uçuşumuz:

Tarih: 18 Ekim 2025 Cumartesi
Saat: 15:00
Yer: Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi - Büyük Etkinlik Alanı, Kayseri

