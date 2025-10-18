Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP kongresinde korkutan olay! Kürsüde bir anda yere yığıldı

CHP kongresinde korkutan olay! Kürsüde bir anda yere yığıldı

Güncelleme:
Gündem Haberleri

CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde tek aday gösterilen Çağatay Güç, kürsüde konuşmasının bitiminin hemen ardından fenalaşarak yere yığıldı. Bir süre sonra kendine gelen Güç; aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzgün beslenemediğini söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Kültürpark'taki Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrenin divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi. CHP Grup Başkanvekili Emir, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, olağanüstü koşullarda olağan bir il kongresi yaptıklarını söyledi.

Kongreyi birlik ve beraberlik içinde sürdürmek istediklerini belirten Emir, kırgınlığın ve dışlanmanın yaşanmadığı, demokratik şekilde kongrenin tamamlanmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Kongredeki seçimin "blok liste" yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da bir konuşma yaptı.

CHP kongresinde korkutan olay! Kürsüde bir anda yere yığıldı - 1. Resim

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Kongre divan başkanlığı, Çağatay Güç'ün tek aday olarak gösterildiğini açıkladı. Konuşma yapmak üzere kürsüye geçen Güç, konuşmasının bitiminin hemen ardından fenalaşarak yere yığıldı.

Partililerin ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Güç, bir süre sonra kendine geldi.

CHP kongresinde korkutan olay! Kürsüde bir anda yere yığıldı - 2. Resim

UYKUSUZ KALDIĞINI DİLE GETİRDİ

Daha sonra yeniden kürsüye gelen Güç, son iki gündür aşırı yorulduğunu, uykusuz kaldığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını ifade ederek yaşananlar için üzgün olduğunu dile getirdi.

CHP kongresinde korkutan olay! Kürsüde bir anda yere yığıldı - 3. Resim

Konuşmaların ardından oylama işlemine geçildi.

