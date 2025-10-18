Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakkaldan çıktı, kavşakta otomobilin çarpmasıyla can verdi

Bakkaldan çıktı, kavşakta otomobilin çarpmasıyla can verdi

Amasya’da, ihtiyaç sahipleri için askıdaki ekmeklerin parasını sürekli ödeyen yardımsever Hüseyin Koçaslan, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, kazaların yaşandığı kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulmasını talep ediyor.

Bakkalda ihtiyaç sahipleri için konulan askıdaki ekmeklerin parasını sürekli ödemesiyle tanınan Hüseyin Koçaslan, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Helvacı Mahallesi sakinleri sürekli kazaların yaşandığı kavşağa sinyalizasyon sistemi yapılmasını istedi.

OTOMOBİL ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde ihtiyaç sahipleri için bulunan askıdaki ekmeklerin parasını sürekli ödeme yaptığı bakkala giren gardiyan emeklisi Hüseyin Koçaslan, bir süre sonra kapıdan çıkıp evine doğru gitmeye başladı. Üstgeçidin bulunduğu Tugay Kavşağı'nda karşıya yoldan geçmeye çalışan Koçaslan'a, Emin Ü.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kanlar içinde kalan evli ve 4 çocuk babası Koçaslan'a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KAVŞAKTA SİNYALİZASYON OLSAYDI, KAZA OLMAZDI"

62 yaşındaki Koçaslan'ın yardımsever kişiliğiyle tanındığını belirten Helvacı Mahallesi Muhtarı Ahmet Köseoğlu, "Kendisini çok severdik. Yardımseverdi. Evine doğru giderken Tugay Kavşağı'nda otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede ise kurtarılamadı. Maalesef kavşakta aktif sinyalizasyon sistemi olmadığı için bu kaza yaşandı" dedi.

ÜSTGEÇİDİ ÇOĞU VATANDAŞ KULLANMIYOR

Kazanın olduğu yerin hemen yanında bulunan üstgeçidin vatandaşlar tarafından kullanılmadığını anlatan Köseoğlu, "Maalesef üstgeçidi çoğu vatandaşımız kullanmıyor. Kavşakta ise sadece ikaz ışığı var. Kırmızı, sarı ve yeşil ışıkların bulunduğu bir sinyalizasyon sistemi istiyoruz" diye konuştu.

İKİ GÜN ÖNCE TOPLANTI YAPILMIŞTI

Köseoğlu, kazadan iki gün önce Amasya Valiliği'nde bu kavşağa ihtiyaç duyulan sinyalizasyon sistemi yapılması hususunda Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve yetkililerin katılımıyla toplantı düzenlediklerini hatırlattı. Mahalle sakinlerinden Halil Keskin ve Hüseyin Tecir de kavşaktan her geçişlerinde tedirgin olduklarını söyledi.

