BYD'den tarihin en büyük geri çağırması! Türkiye'deki modelleri kapsıyor mu?

Çinli elektrikli otomobil devi BYD, tarihinin en büyük geri çağırmasına imza attı. Kararın 115 binden fazla aracı kapsadığı belirtildi. Kararın tasarım kusurları ve batarya kaynaklı güvenlik riskleri nedeniyle alındığı belirtilirken, geri çağırmanın Türkiye'deki araçları kapsayıp kapsamadığı merak edildi. Konuyla ilgili BYD, Türkiye'den beklenen açıklama geldi.

BYD Türkiye'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bazı mecralarada yer alan haberler üzerine kamuoyuna bilgilendirme gereği duyulmuştur. Birçok üretimde olduğu gibi BYD’de de araçlarını sürekli iyileştirme ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için zaman zaman geri çağırma kampanyaları düzenlemektedir. Satılan bir aracın herhangi bir arıza çıkartmadan sorunsuzca kullanılması BYD’nin üretim felsefesidir.

BYD HANGİ MODELLERİ GERİ ÇAĞIRDI?

Söz konusu geri çağırma, yalnız Çin iç pazarında satılan 2015 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı TANG hibrit serisi ile Yuan Pro modellerini kapsamaktadır.

TÜRKİYE'DEKİ MODELLERİ KAPSAMIYOR

BYD’nin Çin’de duyurduğu söz konusu geri çağırma kampanyası, Türkiye’de satılan hiçbir modeli kapsamamaktadır. Kamuoyunun yanlış bilgilenmemesi açısından ilgili haberdeki fotoğraf kullanımında hassasiyetinizi rica ederiz”