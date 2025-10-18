Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ekmek teknesi mezarı oldu... Mustafa Başkut'un korkunç sonu

Ekmek teknesi mezarı oldu... Mustafa Başkut'un korkunç sonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekmek teknesi mezarı oldu... Mustafa Başkut&#039;un korkunç sonu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne’de çeltik kurutma makinesinde feci bir olay yaşandı. Sabah tarlaya giden 76 yaşındaki çiftçi Mustafa Başkut’tan haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni, kendi kullandığı çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.

Acı olay Edirne'nin Meriç ilçesinde yaşandı.  Küpdere Köyü'nde çiftçilik yapan 76 yaşındaki Mustafa Başkut, sabah saatlerinden itibaren çeltik kurutmaya başladı.

İlerleyen saatlerde kurutma makinesinin yanına gelen oğlu Bekir Başkut, babasını göremeyince kayıp ihbarında bulundu.

Ekmek teknesi mezarı oldu... Mustafa Başkut'un korkunç sonu - 1. Resim

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, Başkut'un cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.

Ekmek teknesi mezarı oldu... Mustafa Başkut'un korkunç sonu - 2. Resim

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Başkut'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

S&P, Türkiye’nin kredi notu için güncelleme yapmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
17 yıllık kocasını öldürüp, kendini ihbar etmişti: Cinayetin nedenini 13 yaşındaki kızı anlattı - 3. SayfaCinayetin nedenini 13 yaşındaki kızı anlattı!"Gürültü yapmayın" dedi, ölümle bitti! Dayısını katleden yeğene 15 yıl hapis - 3. Sayfa"Gürültü yapmayın" dedi, ölümle bitti!"Seni Kastamonu’da gezdirmem" sözü tahrik sayıldı: Baba ve oğula indirimli ceza - 3. Sayfa"Seni Kastamonu’da gezdirmem" sözü tahrik sayıldı!Hayvanlarını yemlerken boğanın saldırısına uğradı, kurtarılamadı - 3. SayfaHayvanlarını yemlerken boğanın saldırısına uğradı, kurtarılamadıAğabeyini öldürüp ahırın temeline gömmüştü: 14 yıl sonra gelen itiraf! "Korktum" - 3. SayfaDehşet evinin sahibi her şeyi anlattı!Giresun’da yürek burkan görüntü: Cenazeyi teleferikle taşımak zorunda kaldılar - 3. SayfaGiresun’da yürek burkan görüntü: Cenazeyi teleferikle taşımak zorunda kaldılar
Sonraki Haber Yükleniyor...