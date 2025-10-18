Ekmek teknesi mezarı oldu... Mustafa Başkut'un korkunç sonu
Edirne’de çeltik kurutma makinesinde feci bir olay yaşandı. Sabah tarlaya giden 76 yaşındaki çiftçi Mustafa Başkut’tan haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni, kendi kullandığı çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.
Acı olay Edirne'nin Meriç ilçesinde yaşandı. Küpdere Köyü'nde çiftçilik yapan 76 yaşındaki Mustafa Başkut, sabah saatlerinden itibaren çeltik kurutmaya başladı.
İlerleyen saatlerde kurutma makinesinin yanına gelen oğlu Bekir Başkut, babasını göremeyince kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, Başkut'un cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Başkut'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
