Ağabeyini öldürüp ahırın temeline gömmüştü: 14 yıl sonra gelen itiraf! "Korktum"

Bir şehrin tüylerini diken diken eden olay Odunpazarı ilçesine bağlı Yahnikapan Mahallesi'nde yaşandı. 2011 yılından bu yana kayıp olarak aranan ve kardeşinin ahırının temelinde cesedi bulunan 50 yaşındaki Muharrem Kılınç'ın katil zanlısı 61 yaşındaki Ali Kılınç tutuklandı.

Katil zanlısı kardeşin savcılıktaki ifadesinde, öldürdüğü ağabeyinin önceden İzmir'de yaşayan çocuklarını yanına gittiğini belirterek, "Çocuklarının yanında geçinemediği için köye geri döndü. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü elinde bıçakla boğazıma sarıldı. Bunun üzerine korktum kürekle vurdum. Bulunan yere gömdüm" dediği öğrenildi.

Öte yandan Muharrem Kılınç'ın öldürülmeden yaklaşık 7 ay önce köye geldiği öğrenildi.

CESEDİ BATTANİYEYE SARMIŞ

Muharrem K'den 2011'den beri haber alamayan yakınları, bu kişinin bulunması için geçen yıl jandarmaya başvurmuş, JASAT ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Muharrem K'nin, kardeşi tarafından öldürüldüğü saptanmıştı.

Şüphelinin Yahnikapan Mahallesi'ndeki evinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapılmış, arama sonucu Muharrem K'nin cesedi zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı bulunmuştu.