25-29 Ekim'e hazır olun! Sağanaklardan sonra mevsimin final sürprizi yolda

Meteoroloji 18-19 Ekim 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, hafta sonu planı yapanların merakla beklediği detaylar bir bir açıklandı. Yurdun batısında ve kuzeyinde bugün sağanak etkili olacak. İstanbul'da da görülecek olan yağış, yarın iç kesimlere doğru ilerleyecek. 25-29 Ekim tarihleri ise ısınmak için senenin son günleri olacak... İşte il il, bölge bölge son dakika gelişmeleri ve detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

HAFTA SONU SAĞANAK HAKİM

Bugün birçok bölgede etkisini hissettirecek olan sağanak, yarın da günün ilk saatlerden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış geçişleri olarak görülecek. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Pazar günkü yağışlar biraz daha orta kuvvetli hatta yer yer Batı Karadeniz kıyı kesimi başta olmak üzere kuvvetli yağışları göreceğiz" dedi.

Batıda başlayan sağanak önümüzdeki günlerde önce iç bölgelere, ardından da doğuya sirayet edecek. Ardından ise son kez sıcaklıklar zirve yapacak.

PASTIRMA YAZI GELİYOR! İŞTE TARİH

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise önümüzdeki günlerde sıcaklıkların son kez artacağı ve "pastırma yazı"nın yaşanacağı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Antisiklon pastırma yazı geliyor! Son bir kez ısınmak, yazımsı hava yaşamak isteyenlere müjdeler olsun! 25-29 Ekim arasında yurt genelinde yazdan kalma pastırma günleri yaşanabilir, gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye'nin olduğu yere bakın, tahminde kızarmışız..."

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu, akşam ise sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık