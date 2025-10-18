25-29 Ekim'e hazır olun! Sağanaklardan sonra mevsimin final sürprizi yolda
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bu hafta sonu İstanbul dahil olmak üzere tam 3 bölge sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Sağanak önümüzdeki günlerde etki alanını genişletecek, öte yandan kritik günler kapıda. Hava Forum, 25-29 Ekim tarihlerini işaret etti. İşte detaylar...
Meteoroloji 18-19 Ekim 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, hafta sonu planı yapanların merakla beklediği detaylar bir bir açıklandı. Yurdun batısında ve kuzeyinde bugün sağanak etkili olacak. İstanbul'da da görülecek olan yağış, yarın iç kesimlere doğru ilerleyecek. 25-29 Ekim tarihleri ise ısınmak için senenin son günleri olacak... İşte il il, bölge bölge son dakika gelişmeleri ve detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
HAFTA SONU SAĞANAK HAKİM
Bugün birçok bölgede etkisini hissettirecek olan sağanak, yarın da günün ilk saatlerden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış geçişleri olarak görülecek. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Pazar günkü yağışlar biraz daha orta kuvvetli hatta yer yer Batı Karadeniz kıyı kesimi başta olmak üzere kuvvetli yağışları göreceğiz" dedi.
Batıda başlayan sağanak önümüzdeki günlerde önce iç bölgelere, ardından da doğuya sirayet edecek. Ardından ise son kez sıcaklıklar zirve yapacak.
PASTIRMA YAZI GELİYOR! İŞTE TARİH
Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise önümüzdeki günlerde sıcaklıkların son kez artacağı ve "pastırma yazı"nın yaşanacağı belirtildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Antisiklon pastırma yazı geliyor! Son bir kez ısınmak, yazımsı hava yaşamak isteyenlere müjdeler olsun! 25-29 Ekim arasında yurt genelinde yazdan kalma pastırma günleri yaşanabilir, gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye'nin olduğu yere bakın, tahminde kızarmışız..."
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu, akşam ise sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık