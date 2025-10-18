Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Hafta sonu sınav var mı? 18-19 Ekim ÖSYM sınav takvimi belli oldu

Hafta sonu sınav var mı? 18-19 Ekim ÖSYM sınav takvimi belli oldu

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

18-19 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM tarafından herhangi bir merkezi sınavın düzenlenip düzenlenmeyeceği merak edilip araştırılıyor. Özellikle hafta sonları yapılan sınavlar, öğrenciler tarafından önemlidir.

18-19 Ekim 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından herhangi bir merkezi sınavın düzenlenip düzenlenmeyeceği, arama motorlarında sorgulatılıyor.  

Hafta sonları gerçekleştirilen sınavlar, adayların ulaşım, konaklama ve zaman planması yapabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden sınav tarihlerinin önceden açıklanması, öğrencilerin hem motivasyonunu hem de hazırlık sürecini olumlu yönde etkilemektedir. 

Hafta sonu sınav var mı? 18-19 Ekim ÖSYM sınav takvimi belli oldu - 1. Resim

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre, 19 Ekim 2025 Pazar günü Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2025-TR-YÖS/2 gerçekleşecektir. 18 Ekim'de ise herhangi bir sınav bulunmamaktadır.

Hafta sonu sınav var mı? 18-19 Ekim ÖSYM sınav takvimi belli oldu - 2. Resim

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

