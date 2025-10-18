Hafta sonu sınav var mı? 18-19 Ekim ÖSYM sınav takvimi belli oldu

18-19 Ekim 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından herhangi bir merkezi sınavın düzenlenip düzenlenmeyeceği, arama motorlarında sorgulatılıyor.

Hafta sonları gerçekleştirilen sınavlar, adayların ulaşım, konaklama ve zaman planması yapabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden sınav tarihlerinin önceden açıklanması, öğrencilerin hem motivasyonunu hem de hazırlık sürecini olumlu yönde etkilemektedir.

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre, 19 Ekim 2025 Pazar günü Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2025-TR-YÖS/2 gerçekleşecektir. 18 Ekim'de ise herhangi bir sınav bulunmamaktadır.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ