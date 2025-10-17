Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YÖS/2 sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?

YÖS/2 sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
Yurt dışında eğitimini tamamlayan öğencilerin Türkiye'deki üniversitelere başvuru yapabilmesi için düzenlenen Yabancı Uyruklun Öğrenci Sınavı (YÖS) takvimi tarafından duyuruldu. TR YÖS sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü, Türkiye'de 17 il ve yurt dışında 15 farklı ülkedeki toplam 37 merkezde gerçekleştirilecek. Sınav kapsamında adaylar, Sayısal Yetenek ve Temel Matematik testlerinden sorumlu olacak.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (2025-YÖS/2) yapılmasına kısa bir süre kaldı.

Türkiye’deki üniversitelerde eğitim almak isteyen yabancı uyruklu adaylar, ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimi üzerinden sınavla ilgili tüm detaylara erişim sağlayabiliyor. Peki, YÖS/2 sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek? İşte tüm detaylar...

2025 YÖS/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2),19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacaktır. Soru kitapçığında sorular hem Türkçe hem de diğer dillere çevrilmiş şekildedir.

TR-YÖS/2 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

YÖS sınavı, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde ve bazı yurt dışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Adaylar, sınav günü sabah saatlerinde kimlik kontrolü sonrası salonlara tek tek alınacak.

TR-YÖS/2, Türkiye saatiyle 11.15'te başlayacak. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi yapılacak. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru olacak ve adaylara cevaplamaları için 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

2025 YÖS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖS/2 sınav sonuçlarının Kasım ayının ortasında açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası veya aday numarası ile bilgi sahibi olabilecek.

