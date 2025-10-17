VGM burs sonuçları açıklandı mı, ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı VGM, ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere burs imkanı tanıyor. Geçtiğimiz günlerde alımı tamamlanan başvuru sonuçları Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından vgm.gov.tr üzerinden erişim sağlanabilecek.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının kasım ayının sonu ile aralık ayının ilk haftası arasında açıklanması bekleniyor. Resmî açıklama henüz yapılmadı.

2025 yılı ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) genellikle başvuru sürecinin bitiminden 4 ila 6 hafta sonra sonuçları açıklanmaktadır.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

VGM burs sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerini girerek burs sonuçlarını öğrenebilecek.