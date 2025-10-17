Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
VGM burs sonuçları açıklandı mı, ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

- Güncelleme:
VGM burs sonuçları açıklandı mı, ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karşılıksız burs imkânı sunan Vakıflar Genel Müdürlüğü, başvuruları geçtiğimiz haftalarda kabul etti. 15 Ekim'de sona eren başvuru sürecinin ardından öğrenciler ve veliler gözlerini "VGM burs sonuçları açıklandı mı, ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı VGM, ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere burs imkanı tanıyor. Geçtiğimiz günlerde alımı tamamlanan başvuru sonuçları Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından vgm.gov.tr üzerinden erişim sağlanabilecek.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, 2025-2026 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Gözler vgm.gov.tr’de!

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının kasım ayının sonu ile aralık ayının ilk haftası arasında açıklanması bekleniyor. Resmî açıklama henüz yapılmadı.

2025 yılı ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) genellikle başvuru sürecinin bitiminden 4 ila 6 hafta sonra sonuçları açıklanmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortaöğrenim eğitim yardımına başvurular 1 Ekim'de başlıyor

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

VGM burs sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerini girerek burs sonuçlarını öğrenebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

