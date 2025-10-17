Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 50 yaşında transfer oldu, tek gole ihtiyacı var! Eşi benzeri görülmemiş rekor geliyor

50 yaşında transfer oldu, tek gole ihtiyacı var! Eşi benzeri görülmemiş rekor geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
50 yaşında transfer oldu, tek gole ihtiyacı var! Eşi benzeri görülmemiş rekor geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz forvet Jamie Cureton, 50 yaşında 10'uncu lig ekibi King's Park Rangers'a transfer oldu. Kariyerinde 22 farklı takımda forma giyen Cureton, bir defa daha fileleri havalandırması halinde, 'birinci ligden 10'uncu lige kadar her seviyede gol atan tek futbolcu' olarak futbol tarihine geçecek.

İngiliz futbolunun efsanelerinden 50 yaşındaki Jamie Cureton, yıllar sonra yeşil sahalara döndü. Yarım asırlık bir azim hikâyesinin kahramanı olan forvet oyuncusu, yeni takımında bir gol atması durumunda, dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş rekora imza atacak.

1993 yılından itibaren Premier Lig'den başlayarak 9'uncu lige kadar her ligde fileleri havalandıran Cureton, 10'uncu lig ekibi King's Park Rangers'a transfer oldu. Cureton, yeni takımında da gol atarsa 'en üst ligden, 10'uncu lige kadar her ligde gol atan tek futbolcu' olarak tarihe geçecek.

50 yaşında transfer oldu, tek gole ihtiyacı var! Eşi benzeri görülmemiş rekor geliyor - 1. Resim

32 TRANSFER, 400'E YAKIN GOL

Norwich City altyapısında yetişen Cureton, 1993 yılında başlayan profesyonel kariyeri boyunca 32 transfere imza attı. İngiltere dışında bir yıl Güney Kore'de oynayan Cureton, kariyerinde 1000'in üzerinde karşılaşmaya çıkarken, yaklaşık 400 gol kaydetti.

CURETON'UN OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerinde 22 farklı kulüpte top koşturan Cureton'ın, 32 yıllık profesyonel futbol yolculuğu şöyle:

Norwich City, Bournemouth, Bristol Rovers, Reading, Busan I’Cons (Güney Kore), QPR, Swindon Town, Colchester, Barnsley, Shrewsbury, Exeter, Leyton Orient, Cheltenham, Dagenham & Redbridge, Farnborough, Eastleigh, St Albans City, Bishop’s Stortford, Enfield, Hornchurch, Maldon & Tiptree ve Cambridge City.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mehmet Güzelbeyoğlu kimdir? Arif Erkin'in oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu'nun hayatı araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli Takım kampını terk eden Berke Özer için Lille'den ilk açıklama: Neler olduğunu anlattı - SporBerke için Lille'den ilk açıklama: Neler olduğunu anlattı!Aston Villa - Maccabi Tel Aviv maçı kararı: İsrailli taraftarlar alınmayacak - SporAston Villa maçı öncesi İsrailli taraftarlar için kararFIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye bir basamak yükseldi - SporFIFA dünya sıralaması: Türkiye bir basamak yükseldiPara ödülü 2 katına çıktı: Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na katılırsa ne kadar kazanacak? - SporMilli Takım'a Dünya Kupası'nda çılgın paraEderson'un son durumu: Karagümrük maçında oynayacak mı? - SporEderson'un son durumu belli olduGalatasaray'ın rakibi RAMS Başakşehir: Savunmada 2 önemli eksik var - SporGalatasaray'ın rakibi Başakşehir: Savunmada 2 önemli eksik
Sonraki Haber Yükleniyor...