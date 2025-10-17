50 yaşında transfer oldu, tek gole ihtiyacı var! Eşi benzeri görülmemiş rekor geliyor

İngiliz futbolunun efsanelerinden 50 yaşındaki Jamie Cureton, yıllar sonra yeşil sahalara döndü. Yarım asırlık bir azim hikâyesinin kahramanı olan forvet oyuncusu, yeni takımında bir gol atması durumunda, dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş rekora imza atacak.

1993 yılından itibaren Premier Lig'den başlayarak 9'uncu lige kadar her ligde fileleri havalandıran Cureton, 10'uncu lig ekibi King's Park Rangers'a transfer oldu. Cureton, yeni takımında da gol atarsa 'en üst ligden, 10'uncu lige kadar her ligde gol atan tek futbolcu' olarak tarihe geçecek.

32 TRANSFER, 400'E YAKIN GOL

Norwich City altyapısında yetişen Cureton, 1993 yılında başlayan profesyonel kariyeri boyunca 32 transfere imza attı. İngiltere dışında bir yıl Güney Kore'de oynayan Cureton, kariyerinde 1000'in üzerinde karşılaşmaya çıkarken, yaklaşık 400 gol kaydetti.

CURETON'UN OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerinde 22 farklı kulüpte top koşturan Cureton'ın, 32 yıllık profesyonel futbol yolculuğu şöyle:

Norwich City, Bournemouth, Bristol Rovers, Reading, Busan I’Cons (Güney Kore), QPR, Swindon Town, Colchester, Barnsley, Shrewsbury, Exeter, Leyton Orient, Cheltenham, Dagenham & Redbridge, Farnborough, Eastleigh, St Albans City, Bishop’s Stortford, Enfield, Hornchurch, Maldon & Tiptree ve Cambridge City.