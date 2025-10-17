Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye bir basamak yükseldi

FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye bir basamak yükseldi

Güncelleme:
FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye bir basamak yükseldi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde son olarak Kocaeli'de konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek, 26'ncı sıraya çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre; A Milli Futbol Takımı, 1570 puanla 26'ncı sırada yer aldı.

 

İSPANYA ZİRVEDE

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya, 1880 puanla zirvedeki yerini korudu. Son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa da 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Almanya ise 2 basamak yükseldi ve 1713 puanla yeniden ilk 10 ülke arasına girdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye bir basamak yükseldi - 1. Resim

FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye bir basamak yükseldi - 2. Resim

