FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye bir basamak yükseldi
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde son olarak Kocaeli'de konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek, 26'ncı sıraya çıktı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre; A Milli Futbol Takımı, 1570 puanla 26'ncı sırada yer aldı.
İSPANYA ZİRVEDE
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya, 1880 puanla zirvedeki yerini korudu. Son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa da 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Almanya ise 2 basamak yükseldi ve 1713 puanla yeniden ilk 10 ülke arasına girdi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10
