FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye bir basamak yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre; A Milli Futbol Takımı, 1570 puanla 26'ncı sırada yer aldı.

İSPANYA ZİRVEDE

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya, 1880 puanla zirvedeki yerini korudu. Son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa da 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Almanya ise 2 basamak yükseldi ve 1713 puanla yeniden ilk 10 ülke arasına girdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10