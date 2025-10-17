Dubai'de tasarlandı, gören bir daha baktı! Aracını Ayetel Kürsi işlemesiyle kapladı

Dubai’de yaşayan bir şahıs, tasarladığı araçla çok konuşuldu.

KOLTUK VE KAPILARINA AYETEL KÜRSİ İŞLENDİ

Aracın koltuk ve kapılarını Ayetel Kürsi ile işleyen şahıs, içeride sadece Kur'an'ı Kerim okunduğunu söyledi. Öte yandan adam, arabada müzik çalmadığını da sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Aracı 'Helal Porsche' olarak tanıtan şahsın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.