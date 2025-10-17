Dubai'de tasarlandı, gören bir daha baktı! Aracını Ayetel Kürsi işlemesiyle kapladı
Dubai’de bir kişi, kendisine Ayetel Kürsi işlemeli bir araç tasarladı. Aracını ‘Helal Porsche’ olarak tanımlayan şahıs, aracın içinde müzik çalmadığını, sadece Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu söyledi. Aracın videosu sosyal medyada hızla yayılırken binlerce yorum da aldı.
Dubai’de yaşayan bir şahıs, tasarladığı araçla çok konuşuldu.
KOLTUK VE KAPILARINA AYETEL KÜRSİ İŞLENDİ
Aracın koltuk ve kapılarını Ayetel Kürsi ile işleyen şahıs, içeride sadece Kur'an'ı Kerim okunduğunu söyledi. Öte yandan adam, arabada müzik çalmadığını da sözlerine ekledi.
SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Aracı 'Helal Porsche' olarak tanıtan şahsın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü.
