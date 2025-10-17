Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dubai'de tasarlandı, gören bir daha baktı! Aracını Ayetel Kürsi işlemesiyle kapladı

Dubai'de tasarlandı, gören bir daha baktı! Aracını Ayetel Kürsi işlemesiyle kapladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dubai, Arap Dünyası, Sosyal Medya, Din, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dubai’de bir kişi, kendisine Ayetel Kürsi işlemeli bir araç tasarladı. Aracını ‘Helal Porsche’ olarak tanımlayan şahıs, aracın içinde müzik çalmadığını, sadece Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu söyledi. Aracın videosu sosyal medyada hızla yayılırken binlerce yorum da aldı. 

Dubai’de yaşayan bir şahıs, tasarladığı araçla çok konuşuldu.

Dubai'de tasarlandı, gören bir daha baktı! Aracını Ayetel Kürsi işlemesiyle kapladı - 1. Resim

KOLTUK VE KAPILARINA AYETEL KÜRSİ İŞLENDİ

Aracın koltuk ve kapılarını Ayetel Kürsi ile işleyen şahıs, içeride sadece Kur'an'ı Kerim okunduğunu söyledi. Öte yandan adam, arabada müzik çalmadığını da sözlerine ekledi. 

Dubai'de tasarlandı, gören bir daha baktı! Aracını Ayetel Kürsi işlemesiyle kapladı - 2. Resim

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Aracı 'Helal Porsche' olarak tanıtan şahsın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

FIFA dünya sıralaması açıklandı: Türkiye bir basamak yükseldiSahiplendiği köpekleri istismar edip katletti! Doktorun cezası belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarlada yürüyüşe çıkan adam, 4,6 milyon dolarlık tarihi hazine buldu - DünyaTarlada yürüyüşe çıkan adam, 4,6 milyon dolarlık tarihi hazine bulduArjantin'de canlı yayında korku dolu anlar! Milletvekili adayı kalp krizi geçirdi - DünyaArjantin'de canlı yayında korku dolu anlar! Milletvekili adayı kalp krizi geçirdiMango’nun kurucusu İsak Andic'in ölümünde şok iddia! Oğlu cinayet şüphelisi - DünyaMango’nun kurucusu İsak Andic'in ölümünde şok iddia! Oğlu cinayet şüphelisiJaponya ayı tehdidine karşı alarma geçti: 7 ölüm, 100 yaralı! - DünyaÜlke ayı tehdidine karşı alarma geçti: 7 ölüm, 100 yaralı!Fransa'da şok olay! 12 yaşındaki çocuğa işkence ederek ölüme terk etti - Dünya12 yaşındaki çocuğa işkence ederek ölüme terk ettiKremlin'in 'hazırız' mesajının ardından ilk açıklama! "Putin-Trump zirvesi iki hafta içinde gerçekleşebilir" - Dünya"Zirve iki hafta içinde gerçekleşebilir"
Sonraki Haber Yükleniyor...