Japonya ayı tehdidine karşı alarma geçti: 7 ölüm, 100 yaralı!

Japonya, ayı saldırıları nedeniyle alarma geçti. Ülkenin kırsal kesimlerinde sık sık yaşanan ayı saldırıları endişe verici boyuta ulaştı.

NİSAN AYINDAN BU YANA 7 KİŞİ ÖLDÜ

Japonya Çevre Bakanlığı’nın verilerine göre nisan ayından bu yana 7 kişi ayı saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun söz konusu alanda istatistik tutulmaya başlanan 2006’dan bu yana görülen en yüksek sayı olduğu aktarıldı. Ölümlerin çoğunlukla kuzeydoğu bölgelerinde ve kuzeydeki Hokkaido'da yaşandığı ifade edildi.

YARALI SAYISI 100'E ULAŞTI

Ayrıca bu yıl ayı saldırılarında yaralananların sayısının 100’e ulaştığı belirtildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ayı saldırısı kaynaklı 5 ölüm kaydedildiği hatırlatıldı.

UZMANLARDAN UYARI VAR

Ayı saldırılarının genellikle sonbaharda, ayılar kış uykusuna yatmadan önce artış gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, aç kalan ayıların yerleşim bölgelerine yöneldiği uyarısında bulundu. Kırsal bölgelerde yaşanan nüfus azalışının da ayı saldırılarının artmasında önemli bir faktör olduğu belirtildi.