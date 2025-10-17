Tarlada yürüyüşe çıkan adam, 4,6 milyon dolarlık tarihi hazine buldu
Birleşik Krallık'ın Warwickshire bölgesinde yürüyüşe çıkan bir adam, toprak altındaki hafif parıltıyı fark etti. Merakına yenik düşerek eline küreği alarak kazmaya başladığında tarihin en değerli mücevherlerinden biriyle karşılaşacağını tahmin bile etmiyordu. Kısa sürede toprağın altından çıkardığı obje, İngiliz tarihinin en nadide arkeolojik keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti. "Tudorların Kalbi" adı verilen ve 24 ayar altından yapılmış kolyenin değeri 4,6 milyon dolar olarak belirlendi.
İngiltere’de bir tarlada yürüyüş yapan adam, şans eseri tarihin en değerli altın mücevherlerinden birini gün yüzüne çıkardı. 24 ayar saf altından yapılmış kolyenin değeri 4,6 milyon dolar(yaklaşık 192,4 milyon Türk Lirası) olarak tespit edildi.
MÜZEYE KAZANDIRILACAK
British Museum tarafından yapılan açıklamada, bu olağanüstü eserin müzeye kazandırılması için bir bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu.
BBC'de yer alan haberde müze yetkilileri, söz konusu kolyenin ulusal koleksiyona katılması halinde, hem halkın erişimine açılacağını hem de tarihi mirasın korunmuş olacağını belirtti. Eğer kampanya başarıya ulaşırsa, kolyeyi bulan kişinin yasal olarak önemli bir ödül alma hakkı doğacak.
VIII. HENRY’NİN NİŞAN TÖRENİ İÇİN TASARLANMIŞ OLABİLİR
British Museum’un uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelere göre, "Tudorların Kalbi" olarak adlandırılan bu altın kolye, 1518 yılında dönemin İngiltere Kralı VIII. Henry tarafından, eşi Aragonlu Kraliçe Katherine ve kızları Prenses Mary’nin Fransa veliahtıyla gerçekleşen nişan töreni için özel olarak sipariş edilmiş olabilir. Mücevherin tasarımı da bu ihtimali güçlendiriyor.
Kalp biçimindeki kolyede, VIII. Henry ve Kraliçe Katherine'i temsil eden “H” ve “K” harflerinin yanı sıra, Tudor Hanedanı’nın sembolü olan gül ve Katherine’in kişisel sembolü nar motifi birlikte yer alıyor. Ayrıca kolyenin üzerinde, Eski Fransızca “tousiors” yani “her zaman” kelimesinin yer aldığı bir şerit bulunuyor. Uzmanlara göre bu detaylar, kraliyet ailesinin sadakat, aşk ve bağlılık temalarını yansıtıyor.
TOPRAĞIN ALTINDAN MÜZE GALERİSİNE…
Koleksiyoncuların ilgisini çekmeden önce müzenin bu eşsiz eseri kamuya kazandırmak için zamanla yarıştığını belirten yetkililer, Nisan 2026’ya kadar gerekli fonun toplanması gerektiğini ifade etti. Bu sürenin ardından kolyenin özel bir koleksiyona satılma ihtimali gündeme gelecek.
Şu anda British Museum’da sergilenmekte olan kolye, kampanya süresince halkın ziyaretine açık olacak. Müze, bağış kampanyasına halkın yoğun destek vermesini umuyor.
TARİHİN CANLI BİR PARÇASI…
British Museum Direktörü Nicholas Cullinan, kolyenin keşfiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Tudorların Kalbi, İngiliz tarihinin şimdiye kadar gün yüzüne çıkarılmış en etkileyici hazinelerinden biri. Bu eşsiz parçayı halkımıza kazandırmak, geçmişle kurduğumuz bağı güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Bu sadece bir mücevher değil kraliyet tarihinin, aşkın ve sembollerin iç içe geçtiği büyüleyici bir anlatıdır.”