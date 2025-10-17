Tayland'dan Kamboçya'ya psikolojik savaş: Sınırda 'ağlayan hayalet' sesleri dinletiliyor

Kamboçya Senatosu tarafından Tayland, geceleri hoparlörlerden önceden kaydedilmiş ve yüksek desibelde"hayalet" sesleri, ağlayan çocuklar, uluyan köpekler, şıngırdayan zincirler ve kükreyen helikopter sesleri dinletmekle suçlandı. Eski başbakan Hun Sen, Kamboçya İnsan Hakları Komisyonu'nun, sınıra yakın bölgelerde yaşayan insanlar arasında kaygı ve rahatsızlığa neden olan "yoğun, tiz sesler" konusunun BM'ye bildirildiğini ve psikolojik savaş olarak nitelendirilen bu konunun soruşturulmasını istedi.

BİR HAFTADIR BASKILAR SÜRÜYOR

Kamboçya ve Tayland'ın, Temmuz ayında Malezya'da yapılan görüşmelerin ardından tartışmalı sınırlarında ateşkes anlaşmasına varmasının ardından, iki ordu arasında on yıldır yaşanan en kötü sınır çatışmaları sona erdi. Çatışmalarda yaklaşık 40 kişi hayatını kaybettiği çatışmalarda, yüz binlerce kişi yerinden edildi.

Hun Sen, Perşembe günü komisyonun BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e yazdığı 11 Ekim tarihli mektubu paylaştı. Mektupta, iki ülke arasındaki sınırda uygulanan taktiğin "rahatsız edici seslerin psikolojik yıldırma ve taciz amacıyla kullanılmasını içeren ağır bir insan hakları ihlali" olduğu belirtildi.s

"BÖLGE SAKİNLERİNDE TRAVMAYA NEDEN OLUYOR"

Açıklamada, "Uzun süre devam eden yoğun, tiz sesler olarak tanımlanan bu sesler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar ve engelliler de dahil olmak üzere bölge sakinleri arasında uykuyu bozuyor, kaygıya yol açıyor ve fiziksel rahatsızlığa neden oluyor" denildi.

Komisyon, sınırdaki yetkililerden ve çevre köylerdeki sakinlerden aldığı güvenilir bilgilere dayanarak Tayland ordusuna bağlı birliklerin "ağlayan hayaletleri andıran uğultular" yaydığını bildirdi.