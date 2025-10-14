Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Kamboçya ve Güney Kore arasında diplomatik kriz! Öldürülen öğrenci ülkeyi ayağa kaldırdı

Kamboçya ve Güney Kore arasında diplomatik kriz! Öldürülen öğrenci ülkeyi ayağa kaldırdı

- Güncelleme:
Kamboçya ve Güney Kore arasında diplomatik kriz! Öldürülen öğrenci ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışmak için Kamboçya’ya giden Güney Koreli bir öğrencinin dolandırıcılık şebekesi tarafından kandırılıp işkenceyle öldürülmesinin ardından iki ülke arasında diplomatik kriz yaşandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, konuyu meclise taşıyarak Kamboçya’daki Korelileri korumak amacıyla diplomatik seferberlik çağrısında bulundu ve ülkedeki mağdurların geri gönderilmesi talimatını verdi. 

YÜKSEK MAAŞ VAADİYLE KANDIRILIYORLAR

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın haberine göre, söz konusu mağdurlar genellikle yüksek maaşlı iş vaatleriyle kandırılıyor. 

Suç çeteleri ağlarına düşürdükleri kişileri çeşitli yerlere hapsederek sahte yatırımlar yapmaya zorluyor. Yapmak istemeyenler ise elektroşok gibi işkencelere maruz kalıyor. 

Kamboçya ve Güney Kore arasında diplomatik kriz! Öldürülen öğrenci ülkeyi ayağa kaldırdı - 1. Resim

'İŞE GİDİYORUM' DİYEREK ÇIKMIŞTI

22 yaşındaki Park Min Ho’nun cesedi geçtiğimiz Temmuz ayında Kamboçya’da bulunmuştu. 
Fuara katılmak üzere evden çıkan Güney Koreli öğrencinin, bir hafta sonra ailesi aranmış, başının belaya girdiği söylenerek 50 milyon won (yaklaşık 1.4 milyon TL) fidye istenmişti. Olaydan kısa süre sonra ise iletişim tamamen kesilmişti.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  Park’ın "ağır işkence sonucu" öldüğü kaydedildi. Olayla ilgili olarak üç Çin vatandaşı cinayet ve çevrimiçi dolandırıcılıkla suçlandı, iki şüphelinin ise hâlâ firari olduğu bildirildi. Park’ın cesedi, iki aydır Kamboçya’da soğuk depoda tutuluyor. 

Güney Koreli yetkililer, Kamboçya'ya polis birliği göndermeye ve yerel makamlarla doğrudan çalışacak bir "Kore Masası" kurmaya hazırlanırken, ortak otopsi talebinde de bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

