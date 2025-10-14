DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonucu sorgulama....

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri 13 Ekim 23:59'da sona erdi.

Şu an ise 2 yıllık lisans programından 4 yıllık lisans programına geçmek isteyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı.

DGS TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ!

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 7 Ekim'de başlayıp 13 Ekim saat 23:59'da sona erdi.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuç tarihi ÖSYM takvimi kapsamına dahil değildir. Bu nedenle ne zaman açıklanacağı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Geçen sene 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme sonuçları 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri, tercih sonuçlarıyla beraber ÖSYM duyurusunda yer alacak.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, direkt olarak ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması zorunludur.