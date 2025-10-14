Okan Buruk'un zor kararı: Davinson Sanchez yerine 4 aday
Galatasaray'da 1-1 sonuçlanan Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez, Süper Lig'in 9'uncu haftaasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Teknik direktör Okan Buruk, savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın yanında görev vereceği isim için arayışlara başlarken, Kolombiya stoperin yerine forma giyecek 4 futbolcu bulunuyor.
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez, milli ara dönüşü RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un,18 Ekim Cumartesi akşamı oynanacak müsabakada Sanchez'in yerine kime şans vereceği merak ediliyor.
Abdülkerim Bardakcı'nın partneri henüz netleşmezken, deneyimli çalıştırıcının4 seçeneği bulunuyor.Kritik maçtaMetehan Baltacı, Kaan Ayhan ve Arda Ünyay, 29 yaşındaki oyncunun formasına aday diğer isimler olarak dikkat çekiyor.
Orijinal mevkisi orta saha olmasına karşın Beşiktaş'a karşı savunmada sergilediği performansla alkış alanMario Lemina da Başakşehir maçında stoper olarak görev yapabilir.
