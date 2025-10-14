Ahmet Dursun'un Milli Takım kariyerini bitiren Şenol Güneş anısı! 'Beni öyle bir gaza getirdi ki...'

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Ahmet Dursun, 2002 Dünya Kupası Elemeleri'ne dair çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Eski milli futbolcu, Şenol Güneş'in kendisine "Moldova maçında tribüne çık, Beşiktaş'la da Adana deplasmanına gitme. Tamamen hazır ol, Azerbaycan ve İsveç maçlarını bana alacaksın" dediğini anlattı. Bu sözlere rağmen deneyimli teknik adamın kendisini kadroya almadığını öne süren Dursun,bu nedenle Milli Takım kariyerinin sona erdiğini söyledi.

"DAUM'A 'ADANA'YA GELM İ YORUM' DED İ M"

Ekol Sports canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ahmet Dursun, "Şenol Güneş, 'Moldova maçında oynama, Azerbaycan ve İsveç karşılaşmalarına çıkıp, 2'sini de alsan' dedi. Beni öyle bir gaza getirdi ki... Aynen bu şekilde oldu. 'Sen o zaman yedek kulübesinde oturmayacaksın, tribüne geçeceksin. Adana deplasmanına da gitmeyeceksin, hocana söyle' dedi. 'Sakatlığın tamamen iyileşsin, Milli Takım'a hazır gel, bu 2 maçı benim için al' dedi. Tribünde maçı izledim, Beşiktaş'a geri döndüm. Christoph Daum'a 'Deplasmana gelmiyorum. Şenol Güneş ile konuştum; İsveç ve Azerbaycan maçlarına hazır olmam lazım' dedim" ifadelerini kullandı.

"B İ R DAHA M İ LL İ TAKIM'A Ç A Ğ IRMADILAR "

Şenol Güneş'in söz verdiği şekilde davranmadığını savunan 47 yaşındaki eski futbolcu, "Pascal'ın meşhur kafa golü attığı, 1-1 biten Adana deplasmanına gitmedim. Hafta içi A Milli Takım aday kadrosu açıklandı, Ahmet Dursun yok. Rahmetli Cenk Koray, 'Ahmet Dursun nasıl Milli Takım'da olmaz?' diyor. Şenol Güneş'ten bir açıklama; Kendi takımında sakat olan, oynamayan futbolcuyu nasıl Milli Takım'açağırabilirim? Sonrasında ağzıma ne geliyorsa söyledim. O aralara zaten normal bir oyuncu değilim, her türlü disiplinsizlik vardı. Haksızlığa gelemezdim. Bir açıklama daha yaptı, 'Zaten bu ahlakta olan bir futbolcunun Milli Takım'da işi olmaz' diye, beni bir daha Milli Takım'a çağırmadılar" şeklinde konuştu.