Rusya, Ukrayna’da BM yardım konvoyunu vurdu

Ukrayna’nın güneyinde yeni bir kriz tırmanıyor. Kiev yönetimi, Rus ordusunun Birleşmiş Milletler’e ait insani yardım konvoyunu hedef aldığını duyurdu. Herson bölgesindeki saldırıda can kaybı yaşanmazken, BM amblemi taşıyan dört araçtan ikisi ağır hasar gördü.

Ukrayna’nın güneyindeki kısmen işgal altındaki Herson bölgesinde, cephe hattına yakın Bilozerka kasabası yakınlarında saldırı meydana geldi.

Bölge askeri idare başkanı Oleksandr Prokudin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İşgalci güçler, insansız hava araçları ve topçu silahlarıyla BM OCHA kamyonlarını kasten hedef aldı" dedi.

Prokudin, konvoyda dört araç bulunduğunu, bir aracın tamamen yandığını, diğerinin ise ağır hasar gördüğünü aktardı.

Paylaşılan fotoğraflarda, Dünya Gıda Programı amblemli beyaz bir kamyonun alevler içinde kaldığı ve etrafında yoğun duman yükseldiği görüldü.

KİEV: ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiga, saldırıyı “uluslararası hukukun bir başka açık ihlali” olarak değerlendirdi:



“Rusya, sivil hayatlara ve uluslararası yükümlülüklerine tamamen kayıtsız davrandığını bir kez daha gösterdi"

Birleşmiş Milletler olayla ilgili henüz açıklama yapmazken, Moskova yönetiminden de ilk etapta bir cevap gelmedi.