Öksürük şurubu yüzünden 20 kişi hayatını kaybetti! Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti

Öksürük şurubu yüzünden 20 kişi hayatını kaybetti! Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Öksürük şurubu yüzünden 20 kişi hayatını kaybetti! Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çocuk ölümlerinin ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toksik madde içerdiği belirlenen bazı öksürük şuruplarını yeniden incelemeye aldı.

Hindistan’da üretilen üç öksürük şurubu, zehirli madde içerdiği şüphesiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeniden incelemeye alındı.

DSÖ, Pazartesi günü yayımladığı uluslararası uyarıda, Hindistan merkezli Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals ve Shape Pharma şirketlerinin ürettiği bazı şurup partilerinde dietilen glikol (DEG) adlı toksik kimyasal madde tespit edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde, kontamine şuruplar nedeniyle en az 20 çocuk hayatını kaybetmişti.

ÜRETİM DURDURULDU, LİSANSLAR ASKIYA ALINDI

Hindistan Merkez İlaç Standartları Kontrol Örgütü (CDSCO), yapılan analizlerde üç farklı sıvı ilaçta dietilen glikol bulunduğunu doğruladı. 

CDSCO, ilgili eyalet yetkililerinin üretimin durdurulması ve ürün izinlerinin askıya alınması talimatı verdi. 

ŞİRKETLERE YASAK, DOKTORLARA UYARI

Madhya Pradesh hükümeti, çocuk ölümlerinin ardından Coldrif şurubu ve aynı üreticiye ait diğer ürünlerin satışını yasakladı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı da doktorlara, iki yaş altındaki çocuklara öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları reçete etmemeleri uyarısında bulundu.

Tamil Nadu’da üretilen Coldrif şurubunun, toksik kimyasalla “tehlikeli düzeyde kontamine” olduğu tespit edildi. Şurubun üreticisi Sresan Pharmaceuticals’ın lisansı iptal edildi ve şirket sahibi tutuklandı.

DSÖ: DİETİLEN GLİKOL ÖLÜMCÜL OLABİLİR

DSÖ açıklamasında, “Dietilen glikol, tüketildiğinde insanlar için toksiktir ve ölümcül olabilir” uyarısında bulundu.

Son yıllarda Hindistan’da üretilen bazı şuruplar, Afrika ve Asya’daki ülkelerde düzinelerce çocuğun ölümüne yol açmıştı.

