Öksürük şurubu faciası! 11 çocuk öldü, reçeteyi yazan doktor tutuklandı

Dünya Haberleri

Hindistan'da, aynı doktordan öksürük şurubu reçetesi alan 11 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı. İlacı reçete eden doktor gözaltına alınırken, şurubu üreten firma hakkında da soruşturma açıldı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde, 11 çocuğun ölümüne yol açtığı şüphe edilen öksürük şurubuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir doktor gözaltına alındı.

TOKSİK MADDE YASAL SINIRIN ÜZERİNDE

India Today gazetesinin aktardığına göre; hayatını kaybeden çocukların tamamının aynı öksürük şurubunu kullandığı tespit edildi. Yapılan analizlerde, şurubun içerisinde bulunan ve yüksek dozda alındığında böbrek yetmezliğine neden olabilen dietilen glikol adlı toksik maddenin, yasal sınırların üzerinde olduğu belirlendi.

DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, ölen çocukların çoğuna bu ilacı reçete ettiği tespit edilen Dr. Praveen Soni, polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, doktorun "tedavide ihmalkarlık" gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ayrıca, şurubu üreten Sresun Pharmaceuticals adlı firma hakkında da hukuki işlem başlatıldığı bildirildi. Eyalet hükümeti, olayın ardından hem söz konusu öksürük şurubunun hem de firmanın diğer ürünlerinin satışını durdurdu.

2023 YILINDA BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Hindistan’da bu tür ilaçlara ilişkin endişeler daha önce de gündeme gelmişti. 2023 yılında, bazı öksürük şuruplarına bağlı çocuk ölümlerinin ardından, hükümet 4 yaş altındaki çocuklara klorfeniramin maleat ve fenilefrin içeren şurup ve tabletlerin kullanımını yasaklamıştı.

