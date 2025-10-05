Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > New York metrosunda facia! 2 genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

New York metrosunda facia! 2 genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
New York metrosunda facia! 2 genç kız feci şekilde hayatını kaybetti
New York, Metro, Kaza, Ölüm, Çocuk, Tren, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

New York metrosunda iki kız çocuğu, iddiaya göre “metro sörfü” yaparken hareket halindeki bir trenin üstünde hayatını kaybetti. NYC Transit Başkanı Demetrius Crichlow, olayı trajik bir kaza olarak nitelendirerek, hareket halindeki trenlerin üzerinde gitmenin ölümcül riskler taşıdığı konusunda uyardı.

New York’ta Cumartesi günü iki kız çocuğu, iddiaya göre “metro sörfü” yaparken hareket halindeki bir trenin üstünde hayatını kaybetti.

New York metrosunda facia! 2 genç kız feci şekilde hayatını kaybetti - 1. Resim

New York Post'tan edinilen bilgilere göre, Polis Departmanı sözcüsü, kurbanların Brooklyn yönüne giden J treninin üstünde bulunduğunu ve yaşlarının henüz doğrulanmadığını açıkladı.

New York metrosunda facia! 2 genç kız feci şekilde hayatını kaybetti - 2. Resim

METRODA FECİ OLAY: TRAJİK BİR KAZA

NYC Transit Başkanı Demetrius Crichlow, olayı trajik bir kaza olarak nitelendirerek, hareket halindeki trenlerin üzerinde gitmenin ölümcül riskler taşıdığı konusunda uyardı.

Crichlow, yaptığı açıklamada, “Genç iki kızın trenin üstünde gitmenin kabul edilebilir bir oyun olduğunu düşündükleri için hayatlarını kaybetmeleri yürek burkucu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ebeveynler, öğretmenler ve arkadaşlara uyarıda bulunarak, “Bir metro treninin üstüne çıkmak ‘sörf yapmak’ değil, intihardır” dedi ve hem ailelerin hem de ulaşım çalışanlarının olaydan derin şekilde etkilendiğini vurguladı.

New York Belediye Başkanlığı adaylarından Zohran Mamdani de, hayatını kaybeden iki kızın ailelerine başsağlığı dileyerek, olayın “metro sörfünün tehlikelerini gözler önüne seren çarpıcı bir uyarı” olduğunu belirtti.

Kaynak: Dış Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suriye, Esad sonrası ilk seçime hazırlanıyor! Halk doğrudan oy kullanabilecek mi? - DünyaSuriye, Esad sonrası ilk seçime hazırlanıyor!Endonezya'da Tiktok erişime açıldı! Hükümetin talebi yerine getirildi - DünyaEndonezya'da Tiktok erişime açıldı!Avrupa semalarında savaş uçakları! Rusya, kışa yaklaşırken Ukrayna'nın gaz altyapısını vurdu - DünyaRusya, kışa yaklaşırken Ukrayna'nın gaz altyapısını vurduBu da İsrail'in Gazze planı! Müzakere masasında barış, sahada 3 bölgede askeri işgal - Dünyaİsrail, Gazze'de 3 noktada asker tutacak!Aktivistler yaşadıkları dehşeti anlattı: Çıplak arama yapıp su bile vermediler - Dünya"Çıplak arama yapıp su bile vermediler""Gazze barışı" Mısır'da görüşülecek: Kızıldeniz'de umut masası - DünyaKızıldeniz'de umut masası
Sonraki Haber Yükleniyor...