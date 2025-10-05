New York metrosunda facia! 2 genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

New York’ta Cumartesi günü iki kız çocuğu, iddiaya göre “metro sörfü” yaparken hareket halindeki bir trenin üstünde hayatını kaybetti.

New York Post'tan edinilen bilgilere göre, Polis Departmanı sözcüsü, kurbanların Brooklyn yönüne giden J treninin üstünde bulunduğunu ve yaşlarının henüz doğrulanmadığını açıkladı.

METRODA FECİ OLAY: TRAJİK BİR KAZA

NYC Transit Başkanı Demetrius Crichlow, olayı trajik bir kaza olarak nitelendirerek, hareket halindeki trenlerin üzerinde gitmenin ölümcül riskler taşıdığı konusunda uyardı.

Crichlow, yaptığı açıklamada, “Genç iki kızın trenin üstünde gitmenin kabul edilebilir bir oyun olduğunu düşündükleri için hayatlarını kaybetmeleri yürek burkucu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ebeveynler, öğretmenler ve arkadaşlara uyarıda bulunarak, “Bir metro treninin üstüne çıkmak ‘sörf yapmak’ değil, intihardır” dedi ve hem ailelerin hem de ulaşım çalışanlarının olaydan derin şekilde etkilendiğini vurguladı.

New York Belediye Başkanlığı adaylarından Zohran Mamdani de, hayatını kaybeden iki kızın ailelerine başsağlığı dileyerek, olayın “metro sörfünün tehlikelerini gözler önüne seren çarpıcı bir uyarı” olduğunu belirtti.