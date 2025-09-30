Un Global Compact Türkiye: New York’ta sürdürüleblr fnansın geleceğn ele aldı

UN Global Compact Türkiye, Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu Haftası’nda New York’ta dünyanın dört bir yanından çeşitli sektörlerden sürdürülebilirlik liderlerini bir araya getiren UN Global Compact HUB etkinlikleri çerçevesinde sürdürülebilir finans temalı bir panel gerçekleştirdi.

ABD, Fransa, Gürcistan, İzlanda, Kazakistan, Ukrayna ve Türkiye’den konuşmacıların olduğu “Yarına Yatırım: Avrupa’da Sürdürülebilir Finans” başlıklı oturumda, yeşil finansman, iklim finansmanı, inovasyon ve iş birlikleri alanlarında karma finansman, kamu-özel sektör ortaklıkları ve yatırım riskini azaltan yenilikçi mekanizmalar ele alındı, gelişmekte olan pazarların iklim finansmanına erişimi için somut çözümler konuşuldu.

UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele’nin moderasyonunda gerçekleşen panelde Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ve Zurich Sigorta Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız konuşmacı olarak yer aldı.

UN Global Compact CEO’su Sanda Ojiambo, zirvenin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: UN Global Compact, iş dünyasıyla Birleşmiş Milletler arasında güvenilir bir köprü olmayı sürdürüyor.

“Bu yılki Liderler Zirvesi, şirketlerin taahhütlerden somut sonuçlara daha hızlı ilerlemesine yardımcı olmak üzere tasarlandı. UN Global Compact olarak katılımcılarımıza daha net yol haritaları sunuyor, sistem düzeyindeki engelleri kaldırmak için koalisyonları harekete geçiriyor ve verilerle gerçek dünya örnekleri üzerinden sorumlu iş yapış biçimlerinin insanlara, gezegene ve iş performansına nasıl değer kattığını gösteriyoruz.”