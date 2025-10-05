Devasa balkabağı görenleri şaşkına çevirdi! Ortalama bir otomobil ağırlığında

ABD'de yaşayan Tony Scott isimli yarı iletken mühendisi Tony Scott, evinin arka bahçesinde otomobil ağırlığına ulaşan balkabağı yetiştirdi. Tony'nin dev kabakları, katıldığı yarışmada üçüncülük kazanırken izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. 8 yıldır dev balkabağı yetişiren Scot, dev balkabaklarının günde 18 ila 23 kilogram büyüdüklerini belirtti. Bu boyuta ulaşmasının ardında gelişmiş su iletim sistemleri yatıyor. Kendi fotosentezini yapan bitki, aynı zamanda günde yüzlerce litre su tüketerek büyümeye devam ediyor. Yaprakları genişledikçe kabak daha fazla enerji toplayabiliyor.

Scott’ın aylar süren emeği, 876 kilogram (1.931 pound) ağırlığındaki devasa balkabağıyla taçlandı. New York’un kuzeyinde mütevazı bir arka bahçede başlayan bu serüven, disiplinli tarım teknikleriyle büyük bir başarıya dönüştü. Her gece üzerini örterek sabit sıcaklık sağladı, düzenli olarak gübreledi ve büyümesini mezura ile adım adım izledi.

DEV KABAKLARIN BİLİMSEL SIRRI

Independent'ta yer alan habere göre Scott, birçok yetiştirici gibi genetiği büyük meyveler vermeye uygun olan Atlantic Giant türü tohumlara güvendi. Bitkinin yalnızca bir meyveye odaklanmasını sağlamak için diğer küçük balkabaklarını erkenden kopardı. Bu sayede tüm besin ve su tek bir hedefe yönlendirildi.

New York Botanik Bahçesi’nden bitki bilimci Aleca Borsuk, “Bu, onu doğada asla göremeyeceğiniz kadar büyük hale getiriyor,” dedi. Ancak uyardı: "Dev balkabakları sonsuza kadar büyümez. Belli bir noktadan sonra olgunlaşıp doğal yaşlanma sürecine girerler."

Scott, sekiz yıldır dev balkabakları yetiştiriyor ve her seferinde günde 18 ila 23 kilogram (40 ila 50 pound) büyüme hızını gözlemlemekten heyecan duyduğunu söylüyor.

Ancak bu devasa tarım ürünlerini korumak da ayrı bir dikkat gerektiriyor. Aç geyikler ve turuncu renkli meyveyi hedef alan diğer hayvanlara karşı önlemler alan Scott, yansıtıcı paneller yerleştiriyor ve hatta sahte bir kurt heykeliyle istenmeyen misafirleri uzak tutuyor. Önceki yıllarda dağ sıçanlarının bitkinin dallarını kemirdiğini belirtiyor.

RÖMORK İLE TAŞINABİLİYOR

Yarışma sonrası balkabağı özel römorkla taşındı ve nihayetinde ya halka açık bir alanda sergileniyor.