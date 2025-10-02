ABD'li Bakan'dan Epstein hakkında çarpıcı iddia: Gelmiş geçmiş en büyük şantajcı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, cinsel istismar suçundan hüküm giymiş .Jeffrey Epstein’ın yüksek profilli arkadaşlarının onun davranışlarına katıldıklarını ve Epstein’ın onları suçlayıcı videolarla şantaj yaptığını öne sürdü.

New York Post’ta konuşan Lutnick, Epstein için “Bu adam gelmiş geçmiş en büyük şantajcıydı.” ifadelerini kullandı.

Epstein’ın eski komşusu olan Lutnick, Epstein’ın, 2008’deki ilk eyalet davasında aldığı “ballı anlaşma” kapsamında, iddia edilen şantaj videolarını daha hafif bir ceza almak için takas etmiş olabileceğine inandığını söyledi.

“Zamanında o videoları takas ettiklerini varsayıyorum; böylece 18 aylık bir ceza aldı ve bu ceza ona ziyaretçilerle görüşme ve gündüzleri cezaevinden çıkma hakkı tanıdı. Yani bu adam bir seri cinsel suçluydu. 18 ay ceza alıp gündüzleri ofisine gidip ziyaretçi kabul etmesi nasıl mümkün olabilir? Mutlaka bir takas yapılmış olmalı.”

Bu iddialar, FBI Direktörü Kash Patel’in geçen ay Kongre’de verdiği ifadeyle çelişiyor.

Senatör John Kennedy tarafından Epstein’ın kendisi dışında başka kimlere kadın ticareti yaptığı sorulduğunda Patel, “Kendisine. Güvenilir hiçbir bilgi yok. Hiç. Eğer olsaydı, bu kişilere insan ticareti yaptığına dair davayı dün açardım,” cevabını verdi.

HÜKÜM GİYEN TEK KİŞİ EPSTEIN'IN ESKİ SEVGİLİSİ

Yaklaşık yirmi yıldır Epstein davasının peşinde olan mağdur hakları avukatı Brad Edwards açıklamasında, Epstein’ın çoğunlukla “kendi müşterisi” olduğunu söyledi.

Edwards, yılın başlarında verdiği bir röportajda, “Kadınlara yönelik tüm istismar ve sömürünün neredeyse tamamı yalnızca Jeffrey Epstein ve onun cinsel arzuları için yapıldı,“Epstein yüzlerce, belki bin kadına istismarda bulundu.” ifadelerini kullandı.

Epstein’ın eski sevgilisi ve yardımcısı Ghislaine Maxwell, 2021’de çocuk ticareti ve Epstein’la bağlantılı diğer suçlamalardan hüküm giyen tek kişi oldu.

TRUMP'TAN ALDATMACA AÇIKLAMASI

Trump yönetimi, Epstein hakkındaki soruşturmalara dair belgeleri açıklamama kararı sonrası, özellikle MAGA destekçilerinden gelen tepkilerle karşı karşıya kaldı. Yönetim, Temmuz ayında başka dosya yayımlanmayacağını açıklamıştı.

1990’larda Epstein ile arkadaş olan, fakat daha sonra arası bozulan Donald Trump, dosyaların yayımlanmasına yönelik çağrıları, siyasi rakiplerinin uydurduğu bir “aldatmaca” olarak niteledi.