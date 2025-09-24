Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beyaz Saray&#039;ı ayağa kaldıran Trump ve Epstein heykeli!
ABD'de Washington ulusal anıtlar bölgesine skandal bir heykel dikildi. ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel istismar suçlamalarından gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein heykeli el ele tasarlandı. Sanatçısı bilinmeyen ve anonim olarak yerleştirilen heykele Beyaz Saray'dan tepki gecikmedi.

ABD'nin başkenti Washington’da, ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel istismar suçlarından hüküm giymiş ve 2019’da şüpheli bir şekilde ölen milyarder Jeffrey Epstein’ı el ele gösteren heykel dikildi. “Sonsuza Dek En İyi Arkadaşlar (Best Friends Forever)” adı verilen heykel, ulusal anıtlar bölgesi National Mall’da konumlanıyor. 

Beyaz Saray'ı ayağa kaldıran Trump ve Epstein heykeli! - 1. Resim

Sanatçısı bilinmeyen ve anonim olarak yerleştirilen bu dikkat çekici heykel, daha önce de Trump’a yönelik eleştirel yerleştirmelerle bilinen bir sanat grubuna atfediliyor. Heykelin altındaki plakette ise şu ifadeler yer alıyor:

“Başkan Donald J. Trump ile en yakın dostu Jeffrey Epstein arasındakikopmaz bağ kutlanmaktadır.”

Heykelin kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, eleştirilere yanıt verdi:

“Liberaller paralarını istedikleri gibi harcamakta özgür. Ama Trump’ın Epstein’ı tanıdığı zaten bilinen bir şey. Nitekim Trump, Epstein’ı 'rahatsız edici tavırları' nedeniyle kulübünden kovmuştu.”

Beyaz Saray'ı ayağa kaldıran Trump ve Epstein heykeli! - 2. Resim

Trump daha önce Epstein ile ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı. Bu ayın başında Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, Epstein’in 2003’teki doğum günü albümünde yer aldığı iddia edilen ve Trump’ın imzasını taşıyan cinsel içerikli bir mektubu kamuoyuna sundu. Mektubun kenarlarında bir kadın bedenine ait çizimlerin yer alması dikkat çekerken Trump cephesi söz konusu mektubun ve çizimlerin kendisine ait olmadığını savundu.

Beyaz Saray'ı ayağa kaldıran Trump ve Epstein heykeli! - 1. Resim

PROTESTOLAR İNGİLTERE'YE SIÇRADI

Trump’ın İngiltere’ye gerçekleştirdiği ikinci resmî ziyaretten önce, bazı göstericiler Windsor Kalesi hediyelik eşya dükkânına Trump ve Epstein temalı sahte ürünler yerleştirdi. Kalenin dış cephesine ise Trump ile Epstein’in birlikte görüldüğü 400 metrekarelik dev bir afiş asıldı. Protestocular ayrıca ikilinin görsellerini kaleye yansıtarak dikkat çekti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de İklim Zirvesi'ne hitap ediyor
